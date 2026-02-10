ทีทีบี คว้าแชมป์ด้านการเงินที่เป็นธรรม 7 ปีต่อเนื่อง มุ่งสู่ธนาคารเพื่อความยั่งยืน

ทีทีบี ตอกย้ำความสำเร็จบนเส้นทาง “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน” ครองอันดับหนึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ธนาคารที่มีผลการประเมินนโยบายธนาคารไทยจาก 11 แห่ง ด้วยคะแนนรวมสูงสุด 40.75% จากผลการประเมินโดยคณะวิจัยแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) ประจำปี 2568 ที่มีความโดดเด่นใน 5 หมวด คือ การขยายบริการทางการเงิน การคุ้มครองผู้บริโภค การทุจริตคอร์รัปชัน สิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน
โดยสะท้อนถึงจุดแข็งของธนาคารในหลายมิติ รวมถึงภาพการดำเนินธุรกิจที่ไม่ได้มองตัวเลขกำไรเป็นหลัก แต่ให้ความสำคัญกับ 'คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม' ในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะในหมวดการขยายบริการทางการเงินและการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าทีทีบีพร้อมยืนเคียงข้าง ปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าในทุกมิติ และเดินหน้ายกระดับด้านความยั่งยืนที่ไม่ได้มุ่งแค่เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือสังคมเป็นหลัก แต่มองถึงการเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้สามารถปรับตัวสอดรับการเปลี่ยนผ่านด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีนายกมลพันธ์ ลักษณา หัวหน้าการพัฒนาที่ยั่งยืน ทีทีบี เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจากนางสาวสฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าคณะวิจัย แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้
