นำร่องระดับประเทศ ขับเคลื่อนหลักสูตรเทคโนโลยีการลดคาร์บอนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

การอบรม “หลักสูตรเทคโนโลยีการลดคาร์บอนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีต” ที่จัดเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19–22 มกราคมที่ผ่านมา ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น (TNI) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมจากสถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม กว่า 40 คน จัดเป็น หลักสูตรนำร่องระดับประเทศ ที่ออกแบบขึ้นโดยเฉพาะสำหรับบริบทของประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีต ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมหลักที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับสูง ให้สามารถปรับตัวและขับเคลื่อนการลดคาร์บอนได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ เป้าหมายความ Net Zero ของประเทศไทยภายในปี 2050
หลักสูตรประกอบด้วยการเรียนรู้เชิงลึกจำนวน 6 โมดูล ครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบริบทนโยบายของไทย การเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและก่อสร้าง การลดการใช้ปูนเม็ดและการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การเปลี่ยนผ่านพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ไปจนถึงเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) ตลอดจนการเชื่อมโยงการบัญชีคาร์บอน การวิเคราะห์เชิงเทคนิค-เศรษฐศาสตร์ และการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
ความสำเร็จของหลักสูตรนี้นับเป็น ก้าวสำคัญของประเทศไทย ในการพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้ด้านการลดคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรมหนัก และวางรากฐานสำหรับการขยายผลในอนาคต เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยทางสถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้หารือร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (TCA) และเครือข่ายพันธมิตร ด้านการดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอนแห่งประเทศไทย (TCCA) ในการขยายผลในการต่อยอดและขยายผลหลักสูตรนี้ไปยังภาคอุตสาหกรรม และผลักดันเป็นหลักสูตรที่ใช้ในสมาคมวิชาชีพและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต่อไป