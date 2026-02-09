บลจ.ทิสโก้ มอบเงินบริจาค 2 มูลนิธิ จากการบริหารกองทุน TISESG

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด โดย นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ มอบรายได้ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (TISESG) รอบปี 2568 รวมจำนวน 547,371.57 บาท ให้แก่ 2 หน่วยงานที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม ได้แก่ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล จำนวน 332,520.98 บาท และมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 214,850.59 บาท
ทั้งนี้ นับตั้งแต่กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 บลจ. ทิสโก้ได้สนับสนุนเงินทุนจากการบริหารกองทุนให้แก่หน่วยงานที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมมาแล้ว 11 ครั้ง รวมมูลค่ากว่า 10,774,411.57 บาท โดยกองทุน TISESG มีเป้าหมายการลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental – Social – Governance: ESG) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมทั้งผลักดันกิจการที่ดำเนินงานโดยคํานึงถึงปัจจัยด้าน ESG ซึ่งจะช่วยสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา) นางสาวภัทรานิษฐ์ พันธุ์ธราพงษ์ ผู้จัดการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล , นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทิสโก้ , นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ทิสโก้ และนายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์