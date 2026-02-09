โครงการ “BRAND’S Young Blood” ชวนนักศึกษาประกวดผลงานสุดสร้างสรรค์ หัวข้อ “พลังเลือดใหม่ พลังฮีโร่”

บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพภายใต้ผลิตภัณฑ์แบรนด์V (BRAND'S) ในประเทศไทยและอินโดไชน่า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบรนด์ซุปไก่สกัด ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนเยาวชนและนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศร่วมแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการประกวดภายใต้โครงการ “BRAND’S Young Blood 2026” ทั้งการประกวดหนังสั้น BRAND’S Young Blood Short Film Contest บนแพลตฟอร์ม TikTok และการประกวดออกแบบ Add Your Template สำหรับ Instagram Story เพื่อสร้างสื่อรณรงค์การบริจาคโลหิตที่สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารและเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริง ภายใต้หัวข้อ “Give Blood. Be A Hero. พลังเลือดใหม่ พลังฮีโร่” โดยมุ่งสร้างแรงบันดาลใจและปลุกพลังเยาวชนให้ร่วมกันบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดหนังสั้นจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 กรกฎาคม 2569
นางมธุวลี สถิตยุทธการ รองประธานบริหารฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ ประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ค่านิยมหลักขององค์กร ‘การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม’ (Giving Back to Society) และยึดมั่นในการลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยโครงการ ‘BRAND’S Young Blood’ นับเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอดและครบรอบ 25 ปี ในปี พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา และล่าสุด บริษัทฯ ได้ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประกาศเดินหน้าสานต่อโครงการ ‘BRAND’S Young Blood’ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 26 ของการดำเนินโครงการในปี 2569 โดยตั้งเป้าหมายในการจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพจำนวน 125,000 ยูนิต เพื่อสำรองโลหิตคงคลังไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน และเสริมสร้างความมั่นคงของระบบโลหิตของประเทศ
“บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ควบคู่กับการสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต และร่วมบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 17–22 ปี ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงสำหรับการเป็นผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โครงการ ‘BRAND’S Young Blood’ ในปีนี้จึงได้จัดกิจกรรมประกวดผลงานความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ ‘Give Blood. Be A Hero. พลังเลือดใหม่ พลังฮีโร่’ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ ถ่ายทอดแนวคิด และร่วมสร้างสื่อรณรงค์การบริจาคโลหิตที่สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารและเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริงผ่านการประกวดหนังสั้น BRAND’S Young Blood Short Film Contest บนแพลตฟอร์ม TikTok และการประกวดออกแบบ Add Your Template สำหรับ Instagram Story โดยผู้ชนะการประกวดผลงานความคิดสร้างสรรค์จากกิจกรรมประกวดหนังสั้นจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่การเป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ รวมถึงเป็นผู้บริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในระยะยาว”
กิจกรรมการประกวดผลงานความคิดสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ “Give Blood. Be A Hero. พลังเลือดใหม่ พลังฮีโร่” แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. การประกวดหนังสั้น BRAND’S Young Blood Short Film Contest บนแพลตฟอร์ม TikTok
คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
๐ เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้อง และมีอายุระหว่าง 17–22 ปี
๐ สมัครเข้าร่วมในรูปแบบทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน โดย 1 ทีม สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงาน
รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
๐ โล่พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๐ เกียรติบัตร
๐ ทุนการศึกษา
2. การประกวดออกแบบ Add Your Template สำหรับ Instagram Story
คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
๐ เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้อง และมีอายุระหว่าง 17–22 ปี
๐ ผู้ส่งผลงาน 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 ผลงาน
รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
๐ เกียรติบัตร
๐ ทุนการศึกษา
นอกจากนี้ โครงการฯ ยังมีกิจกรรมรณรงค์การบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อาทิ กิจกรรม World Blood Donor Day และกิจกรรม Road Show เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการฯ ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น สำหรับนิสิตและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.blooddonationthai.com จากนั้นกรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดอย่างครบถ้วน พร้อมส่งไฟล์ผลงานและเอกสารการสมัครมาที่อีเมล brandsyoungbloodproject@gmail.com โดยเปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-255-4567 หรือ 02-263-9600 ต่อ 1743 (ในวันและเวลาราชการ)