รายแรก!! วัน แบงค็อก x อโกด้า เซ็น "Green Lease" หนุนพื้นที่สำนักงานยั่งยืน

วัน แบงค็อก ลงนามสัญญาเช่าแบบสีเขียว (Green Lease) ร่วมกับอโกด้า (Agoda) ผู้นำแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวระดับโลก สำหรับพื้นที่สำนักงานของอโกด้าในอาคาร วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ ไฟว์ ทำให้อโกด้ากลายเป็นผู้เช่ารายแรกของอาคารสำนักงานแห่งนี้ที่เข้าร่วมเซ็นสัญญาแบบสีเขียว โดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการกำหนดเป้าหมายและมาตรฐานด้านความยั่งยืนร่วมกัน สะท้อนความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการพัฒนาเมืองแห่งความพร้อมเพื่ออนาคต พร้อมส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ยั่งยืน
นายวรวรรต ศรีสอ้าน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส โครงการ วัน แบงค็อก กล่าวว่า“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่อโกด้าร่วมเซ็นสัญญา Green Lease กับ วัน แบงค็อก เราเชื่อว่าการทำงานร่วมกับผู้เช่าในสัญญานี้จะช่วยสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อโลกและชุมชน ผ่านข้อปฎิบัติของ Green Lease ที่ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนและส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน โดยเราพร้อมต้อนรับองค์กรที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ของเรา เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน”
นายเปาโล อิงกา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายองค์กรและบุคลากร อโกด้า กล่าวเสริมว่า “สัญญาเช่าแบบสีเขียวนี้เป็นก้าวสำคัญที่เชื่อมโยงกลยุทธ์ด้านการจัดการพื้นที่ทำงานเข้ากับวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของเราในระยะยาว ความร่วมมือกับ วัน แบงค็อก ในครั้งนี้ ทำให้เรามั่นใจได้ว่าพื้นที่ทำงานแห่งใหม่ของเราจะส่งเสริมสุขภาวะของพนักงาน และขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตที่ยั่งยืน เราหวังว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นมาตรฐานต้นแบบที่สะท้อนให้เห็นว่า การแบ่งปันข้อมูลและการยึดถือค่านิยมร่วมกันสามารถขับเคลื่อนความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี”
Green Lease แนวทางความร่วมมือเพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
โมเดล Green Lease ของ วัน แบงค็อก กำหนดกรอบแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เช่าพื้นที่สำนักงาน อ้างอิงตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติสากล อาทิ LEED และ WELL โดยให้แนวทางการปฏิบัติและการสนับสนุนผู้เช่าอย่างครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นออกแบบ การก่อสร้าง การตกแต่ง การดำเนินงาน ตลอดจนการบำรุงรักษา ทั้งนี้โมเดลดังกล่าวยังสนับสนุนเป้าหมายด้าน ESG ของกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ในการมีสินทรัพย์อาคารที่ได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 85% ภายในปี 2573
สาระสำคัญของ Green Lease ที่นำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในสัญญา อาทิ:
การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ:
วัน แบงค็อก ได้นำระบบบริหารจัดการอัจฉริยะมาใช้เพื่อการดำเนินงานที่ประหยัดพลังงานทั่วทั้งโครงการ และเพื่อเป็นการต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว รวมถึงให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กร อโกด้าได้เลือกใช้โซลูชันการจัดการพลังงานอัจฉริยะ ควบคู่กับการติดตั้งหลอดไฟ LED ประสิทธิภาพสูง และการใช้แสงธรรมชาติอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานด้านแสงสว่างทั่วไปลงได้ถึง 25%
การใช้วัสดุปลอดสารพิษและการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร:
วัน แบงค็อก กำหนดข้อจำกัดในการใช้สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ที่เป็นอันตราย โดยส่งเสริมการเลือกใช้วัสดุประเภท Low-VOC อาทิ สี สารเคลือบ กาว และวัสดุยาแนว และเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานดังกล่าวจะนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีสุขภาวะที่ดียิ่งขึ้น อโกด้าได้เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อช่วยเสริมสร้างคุณภาพอากาศภายในอาคารและสุขภาวะที่ดีของพนักงาน
การรีไซเคิลและการจัดการของเสีย:
วัน แบงค็อก มีระบบการจัดการของเสียที่ครอบคลุมทั่วทั้งโครงการ โดยอโกด้าเองก็ได้มีการคัดแยกขยะและไซเคิลวัสดุใช้แล้ว อาทิ กระดาษ พลาสติก แก้ว และโลหะ ภายในพื้นที่สำนักงาน
การบริหารจัดการน้ำ
วัน แบงค็อก นำแนวทางที่ได้มาตรฐานมาใช้ในการคัดเลือกอุปกรณ์ใช้น้ำ ส่งผลให้สามารถประหยัดการใช้น้ำจากอุปกรณ์ภายในอาคารได้ถึง 35% เพื่อเสริมแนวทางดังกล่าว อโกด้าได้ติดตั้งอุปกรณ์ใช้น้ำแบบประหยัดน้ำและอัตราการไหลต่ำที่มีประสิทธิภาพสูงบริเวณอ่างล้างมือในพื้นที่แพนทรี ช่วยลดการใช้น้ำพร้อมทั้งยังคงความสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจำวัน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
วัน แบงค็อก ทำงานร่วมกับผู้เช่าในการวิเคราะห์และรายงานข้อมูลด้านพลังงาน น้ำ และของเสีย โดย อโกด้า และ วัน แบงค็อกตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใส เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการจัดการของเสียอย่างต่อเนื่อง
ด้วยขนาดของพื้นที่สำนักงานและจำนวนพนักงานของอโกด้าที่ วัน แบงค็อก ความร่วมมือครั้งนี้จึงก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเชิงบวกที่ชัดเจน ทั้งต่อโครงการ และภาพของตลาดสำนักงานในกรุงเทพฯโดยรวม ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับพันธกิจด้านความยั่งยืนของอโกด้า ที่กำหนดแนวทางความร่วมมือที่สามารถวัดผลได้ในการลดผลกระทบจากการดำเนินงาน และยกระดับสถานที่ทำงานให้เหนือมาตรฐานสากลด้านสุขภาวะ ประสิทธิภาพการทำงาน และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
วัน แบงค็อก เริ่มนำโมเดล Green Lease มาใช้ครั้งแรกในปี 2566 และได้รับการตอบรับจากผู้เช่าสำนักงานอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ผู้เช่าที่ลงนามในสัญญารูปแบบ Green Lease มีสัดส่วนมากกว่า 30% ของพื้นที่สำนักงานที่ถูกเช่าไปทั้งหมด สะท้อนความต้องการของตลาดที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ทำงานที่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะของผู้ใช้อาคารมากยิ่งขึ้น ความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ วัน แบงค็อก ในการยกระดับสถานที่ทำงานอย่างยั่งยืนในกรุงเทพฯ และการทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองที่พร้อมรับอนาคตของประเทศไทย