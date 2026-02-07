ปตท. รับมอบ LNG สัญญาระยะยาวเรือเที่ยวแรกจากสหรัฐอเมริกา เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไทย

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) นำโดย นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น ปตท. และ นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. พร้อมด้วย Mr. Anatol Feygin, Chief Commercial Officer บริษัท Cheniere Energy Inc. ผู้ผลิตและส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Sean O’Neill เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมพิธีรับมอบ LNG เที่ยวเรือปฐมฤกษ์จากสหรัฐอเมริกาสู่ประเทศไทย (เมื่อ 28 ม.ค.2569) ภายใต้สัญญาระยะยาว ปริมาณ 1 ล้านตันต่อปี เป็นระยะเวลา 15 ปี ซึ่งดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
การนำเข้า LNG โดยตรงจากผู้ผลิตในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศในระยะยาว เพิ่มความสามารถในการจัดหาพลังงานจากหลากหลายแหล่งผลิต นอกเหนือจากภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชีย บริหารความเสี่ยงด้านต้นทุนพลังงานจากความผันผวนของราคาในตลาดโลก รองรับความต้องการใช้พลังงานภาคไฟฟ้า อุตสาหกรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สะท้อนความมุ่งมั่นในการตอบโจทย์มิติพลังงาน 3 ด้าน (Energy Trilemma) ได้แก่ ความมั่นคงทางพลังงาน (Security) ความเป็นธรรมในการเข้าถึงพลังงาน (Affordability) และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Sustainability)