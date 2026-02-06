DKSH x Hygiena ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารในไทยด้วยเทคโนโลยีตรวจวิเคราะห์ระดับโลก

DKSH และ Hygiena ประกาศขยายความร่วมมือสู่ประเทศไทย ต่อยอดความสำเร็จในหลายประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่รวดเร็วและแม่นยำ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในภาคธุรกิจภายในประเทศ
บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขยายตลาดในภูมิภาคเอเชีย ประกาศยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมไทย ด้วยการเดินหน้าความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Hygiena ผู้ให้บริการเทคโนโลยีการตรวจหาและวิเคราะห์จุลชีพ เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด ‘One Health Diagnostics’ ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยแบบองค์รวม ทั้งในภาคการผลิตอาหาร สุขภาพสัตว์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้แก่ลูกค้าในหลากหลายภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยการร่วมมือในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของความร่วมมือกับ DKSH ในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว มาเลเซีย และเมียนมา
การร่วมมือในครั้งนี้ DKSH รับหน้าที่ดูแลด้านการขยายตลาดอย่างครบวงจร ครอบคลุมงานด้านการตลาด การจัดจำหน่าย รวมถึงบริการหลังการขาย เพื่อสนับสนุนการนำเสนอเทคโนโลยีของ Hygiena ให้แก่ลูกค้า ซึ่งสะท้อนเป้าหมายร่วมกันของทั้งสองบริษัทในการขยายการดำเนินงานของ Hygiena พร้อมเสริมความแข็งแกร่งผ่านความเชี่ยวชาญในตลาดประเทศไทยและเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศของ DKSH
การทำงานร่วมกันครั้งนี้ตอบรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของภาคธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้ทัดเทียมระดับสากล ผ่านการนำเสนอเทคโนโลยีชั้นนำที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เช่น ระบบตรวจสอบการทำความสะอาดด้วยอะดีโนซีนไตรฟอสเฟต (Adenosine Triphosphate Cleaning Verification systems) และชุดตรวจเชื้อจุลินทรีย์ที่รู้ผลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยให้ธุรกิจควบคุมคุณภาพสินค้าได้อย่างแม่นยำและผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ง่ายดายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ DKSH ยังพร้อมส่งมอบนวัตกรรมจาก Hygiena ให้เข้าถึงหลากหลายภาคธุรกิจมากขึ้น โดยจะครอบคลุมทั้งกลุ่มโรงพยาบาล ภาคธุรกิจโรงแรมและอาหาร บริการทดสอบคุณภาพน้ำ รวมถึงอุตสาหกรรมความงามและเครื่องสำอางทั่วประเทศ
นายกุลชนม์ ยิ่งชัยยะกมล ผู้จัดการทั่วไป แผนก Client Management ฝ่ายธุรกิจเฮลธ์แคร์อัลลายแอนซ์ – กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (Healthcare Alliance - Medical Device) บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เป้าหมายของ DKSH คือการช่วยให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น การทำงานร่วมกับ Hygiena จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านการบริการของหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้ครบวงจร โดยเฉพาะการช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจพบสิ่งปนเปื้อนได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน แต่ยังเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล”
ความร่วมมือครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ DKSH ในการนำโซลูชันระดับโลกมาขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยในไทย เพื่อให้องค์กรธุรกิจทุกระดับสามารถรักษาคุณภาพสินค้าได้อย่างคงที่และเติบโตได้อย่างยั่งยืน