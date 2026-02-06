ยูนิโคล่ เปิดพื้นที่ให้ Gen Z แสดงศักยภาพ เติบโตบนมาตรฐานองค์กรระดับโลก

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก คว้ารางวัล Top50 Companies in Thailand 2026 หรือ 50 องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุดประจำปี 2569 จาก เวิร์คเวนเจอร์ (WorkVenture) ซึ่งถือเป็นการติดอันดับเป็นครั้งแรก สะท้อนความมุ่งมั่นตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมาในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของคนทำงานทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองหาความหมายในการทำงานและโอกาสในการเติบโตอย่างเท่าเทียม
การติดอันดับในครั้งนี้มาจากการสำรวจความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่และวัยทำงานอายุ 18-35 ปี กว่า 12,000 คนทั่วประเทศ โดย WorkVenture ซึ่งพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความน่าเชื่อถือขององค์กร (Employer Brand), วัฒนธรรมองค์กร (Culture), สวัสดิการและผลตอบแทน (Compensation & Benefits), โอกาสในการเติบโต (Career Opportunity) ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Work Environment) ตอกย้ำถึงความโดดเด่นของยูนิโคล่ในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนปรัชญา “LifeWear” ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดในการผลิตเสื้อผ้า แต่ยังครอบคลุมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกช่วงวัยได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ผ่านวัฒนธรรมการทำงานบริหารแบบ Global One ซึ่งเน้นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวในระดับโลก และให้ความสำคัญกับความหลากหลายและความเท่าเทียม สร้างสภาพแวดล้อมที่เคารพความแตกต่างและเปิดรับความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม รวมถึงการสร้างความชัดเจนในเส้นทางอาชีพและโอกาสเติบโต
ธิติมา สถิตย์พัฒนพงศา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงกุญแจสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้ว่า “หัวใจสำคัญของยูนิโคล่คือ ‘คน’ เราเชื่อมั่นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้พนักงานทุกคนเติบโตไปพร้อมกับแบรนด์ สอดคล้องกับพันธกิจของยูนิโคล่ในการ “ปลดล็อกพลังแห่งเสื้อผ้า” ที่เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถเปลี่ยนพลังของเสื้อผ้าให้กลายเป็นพลังแห่งความดีได้ ด้วยการออกแบบ การผลิต และการจำหน่ายเสื้อผ้าที่ดี และสามารถทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นได้ ซึ่งรวมถึงการมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสในการเติบโตให้แก่พนักงานทุกคน และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้างและหลากหลาย เพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ นับเป็นเวลา 15 ปีแล้ว ที่ยูนิโคล่ประเทศไทย มุ่งสร้างบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้างทางความคิด เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและสังคม”
ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องยืนยันถึงภาพลักษณ์แบรนด์ที่แข็งแกร่ง หากยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ ยูนิโคล่ในการเป็นองค์กรที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคม ตอกย้ำแนวคิดที่ว่าพนักงานทุกคนเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่พาองค์กรก้าวสู่การเป็น 1 ใน 50 องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุดประจำปี 2569 ด้วยความเชื่อมั่นว่าพนักงานคือหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กร นอกจากนี้ ยูนิโคล่ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด LifeWear อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาบุคลากรให้เติบโตไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน ./