รพ.วิมุต คว้ารางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ย้ำแนวคิด Sustainable Healthcare Design

โรงพยาบาลวิมุต โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำใจกลางกรุงเทพฯ เดินหน้ายกระดับมาตรฐานด้านการให้บริการทางการแพทย์คุณภาพควบคู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน ล่าสุดคว้ารางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารใหม่) จากเวที Thailand Energy Awards 2025 ซึ่งถือเป็นสุดยอดการประกาศรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อยกย่ององค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ผ่านการพิจารณาและประเมินอย่างเข้มงวดโดยคณะกรรมการทรงคุณวุฒิระดับประเทศ นับเป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการอาคารสีเขียว (Green Building) ของรพ. วิมุต
นพ.นิพัฒน์ กุหลาบขาว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “รางวัลอันทรงเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศในครั้งนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ความตั้งใจของรพ. วิมุต ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Healthcare) ที่ให้ความสำคัญกับทุกมิติของคุณภาพชีวิต มากกว่าแค่การรักษาโรคเพียงชั่วคราว ที่ผ่านมา เราดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทำงาน รางวัลดีเด่น ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารใหม่) สะท้อนถึงการออกแบบ Healing Environment หรือสภาพแวดล้อมที่เยียวยาคนและดูแลโลกไปพร้อมกัน โดยรางวัลในวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เราเดินหน้าพัฒนาการดูแลสุขภาพที่น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการสร้างโรงพยาบาลมิติใหม่ที่ใส่ใจผู้คนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้การดูแลสุขภาพและร่วมยกระดับสังคมในทุกมิติ”
“โรงพยาบาลวิมุต ออกแบบอาคารสีเขียวภายใต้แนวคิด Sustainable Healthcare Design กล่าวคือ การดีไซน์อาคารที่ใส่ใจทั้งคนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การวางผังอาคารให้ลดการรับความร้อน ใช้กระจกที่แสงผ่านได้ดี โดยสามารถสะท้อนความร้อนออก เพื่อให้แสงสว่างในอาคารและประหยัดพลังงานไปในตัว นอกจากนี้ เรายังเป็นโรงพยาบาลเดียวในประเทศไทยและอาเซียน ที่พัฒนาระบบ iFEMs Smart Hospital Program และ ติดตั้ง IoT Sensors ใช้เองโดยทีมวิศวกรของโรงพยาบาล ซึ่งสามารถควบคุมพลังงานได้แบบเรียลไทม์ เชื่อมต่อกับระบบปรับอากาศและเครื่องจักรหลัก เพื่อคาดการณ์การใช้งานและควบคุมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอด 24 ชั่วโมง ผลลัพธ์โดยตรงที่ผู้ใช้บริการได้รับคืออุณหภูมิที่เหมาะสม อากาศที่สะอาด และบรรยากาศที่ผ่อนคลายจากแสงอาทิตย์ในประมาณที่เหมาะสม นอกจากนี้ เรายังสร้างความตระหนักรู้เรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในอนาคต เราจะเตรียมพร้อมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการลดคาร์บอนฟุตพรินต์ได้จริง เพื่อส่งต่อสุขภาพที่ดีและโลกที่ยั่งยืน”
นอกจากรางวัลใหญ่ระดับประเทศจากเวที Thailand Energy Awards 2025 แล้ว เมื่อเร็วๆ นี้ โรงพยาบาลวิมุต ยังเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดบนเวทีระดับภูมิภาค “ASEAN Energy Awards 2025” ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจัดขึ้นโดย ASEAN Centre for Energy (ACE) ภายใต้การกำกับของ ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) ที่มีผลงานเข้าร่วมจาก 7 ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมกว่า 68 โครงการและสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ (Winner) ในสาขา Energy Efficient Building ประเภท New and Existing Building โดยรางวัลดังกล่าวเชิดชูความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมของอาคารโรงพยาบาลวิมุต ซึ่งในปี 2568 มีการประหยัดการใช้พลังงาน ลดลงได้ 422,000 kWhต่อปี, การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 3.25 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ถึง 1,092 ตันคาร์บอนต่อปีเมื่อเทียบกับปี 2567 ตอกย้ำมาตรฐานด้านอาคารสีเขียวและแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนในระดับสากลขององค์กร
ในฐานะ “โรงพยาบาลเอกชนมิติใหม่” โรงพยาบาลวิมุต พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานบริการทางการแพทย์ให้สอดรับกับความต้องการของสังคมและก้าวทันเทรนด์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภายใต้แนวคิด “เข้าใจทุกความซับซ้อน เพื่อการรักษาที่ตรงจุด” ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างสังคมไทยที่สุขภาพดีอย่างยั่งยืน ./