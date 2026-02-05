จากป่าโลกล้านปีสู่ Bangkok Design Week พลิกลานหน้าจามจุรีสแควร์ สู่ Public Space ใหม่กลางใจเมือง

ถ้าพูดถึงลานกิจกรรมหน้าจามจุรีสแควร์ ภาพจำของใครหลายคนอาจเคยเป็นพื้นที่โล่งๆ ที่อยู่ตรงหัวมุมถนนพระราม 4 แต่ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา พื้นที่เดิมกำลังถูกปลุกให้มีชีวิตอีกครั้ง ผ่านงานอีเวนท์ใหญ่ๆ หลายงาน โดยเฉพาะ Bangkok Design Week ที่ยกงานออกแบบเชิง Immersive Art มาไว้ใจกลางเมืองเป็นครั้งแรกที่จามจุรีสแควร์
Bangkok Design Week ในครั้งนี้ ไม่ได้ชวนคนมาดูงานดีไซน์เพียงอย่างเดียว แต่ชวนให้ “ลองจินตนาการ” ถึงสถานการณ์ใกล้ตัว อย่างวิกฤตน้ำท่วมกรุงเทพฯ ที่จำลองสถานการณ์ว่า หากวันหนึ่งเมืองต้องเผชิญน้ำท่วมหนักจริงๆ เราจะเอาตัวรอด และปรับตัวอย่างไร?
บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยงานออกแบบที่ผสานเข้ากับชีวิตเมือง (Urban Life) ได้อย่างลงตัว ทั้งพื้นที่จัดแสดงแบบ Inflatable Dome ที่ภายในเป็น Exhibition รวมเรื่องราวของเมือง ถ่ายทอดผ่านกราฟิกดีไซน์เท่ๆ ชวนตั้งคำถามและมองกรุงเทพฯ ในอีกมุมหนึ่ง ใครที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจ ชอบงาน Visual หรือสนใจงานออกแบบเชิงแนวคิด งานนี้ถือเป็นหนึ่งในหมุดหมายที่ไม่ควรพลาด
การจัดงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาพื้นที่ลานหน้าจามจุรีสแควร์ของ PMCU หรือสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ที่ต้องการขยับบทบาทจาก “ลานโล่งหน้าอาคาร” ให้กลายเป็น Public Event Space สำหรับนิสิต พนักงานออฟฟิศ และคนเมืองทั่วไป ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่บนหัวมุมถนนพระราม 4 และเชื่อมต่อรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สามย่าน ทำให้พื้นที่นี้เข้าถึงได้ง่าย และมีศักยภาพในการรองรับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
หากมองย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ลานหน้าจามจุรีสแควร์เริ่มถูกใช้งานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการทดลองจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การร่วมมือกับสวนไดโนเสาร์พัทยา นำไดโนเสาร์มาจัดแสดงจนเกิดภาพจำ “ป่าดึกดำบรรพ์กลางเมือง” การจัดงานไฟครั้งแรกในช่วงคริสต์มาส งานปทุมวันวาน มาร์เก็ต ที่รวบรวมร้านค้า อาหาร และของดีประจำเขตปทุมวัน ไปจนถึงการเป็นหนึ่งในพื้นที่ของ Bangkok Design Week ในปีนี้
กิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความตั้งใจในการทดลองใช้พื้นที่จริง เพื่อค้นหาบทบาทใหม่ของจามจุรีสแควร์ ที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเป็นอาคาร Mix-used ที่ตั้งอยู่ติดรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่กำลังขยับตัวสู่การเป็นพื้นที่กลางเมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ ความรู้ และงานออกแบบได้ง่ายขึ้น พร้อมเติมความคึกคักให้ย่านสามย่าน–ปทุมวันในอีกมิติหนึ่ง
จากลานโล่งที่เคยเงียบงัน สู่พื้นที่ทดลองของงานออกแบบระดับเมือง จามจุรีสแควร์อาจกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่า Public Space ที่ดี ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากพื้นที่ใหม่ แต่เริ่มจากการเปิดพื้นที่เดิมให้คนเมืองได้เข้ามาใช้งานจริง และเรียนรู้ไปพร้อมกัน
Bangkok Design Week @ จามจุรีสแควร์
📅 วันนี้ – 8 กุมภาพันธ์ 2569
⏰ เวลา 18.00 – 21.00 น.
📍 ลานกิจกรรมหน้าจามจุรีสแควร์ (MRT สามย่าน)
🎟️ เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย