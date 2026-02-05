กทม. ผนึกกำลัง 15 สถานทูต-UNESCAP เดินหน้า Eco-Capitals Forum วางทิศทางสิ่งแวดล้อม ผลักดันสู่เมืองสีเขียวที่ยั่งยืน

วานนี้ (4 ก.พ. 69) นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร ร่วมการประชุมภายใต้โครงการ Eco-Capitals Forum ครั้งที่ 1/2569 โดยมี H.E. Mr. Masato Otaka เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ เขตคลองเตย ร่วมด้วย นายทศพล สุภารี รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น โคลอมเบีย เม็กซิโก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา และสำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร
การประชุมภายใต้โครงการ Eco-Capitals Forum ครั้งที่ 1/2569 เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร คณะผู้แทนทางการทูต และองค์การระหว่างประเทศ เป็นการประชุม (Regular Meeting) ครั้งที่ 1 โดยมีสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเพื่อกำหนดหัวข้อหลักการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2569 รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อม โดยในการประชุมฯ ได้นำเสนอสาระสำคัญ อาทิ ภาพรวมการดำเนินงานตามโครงการ Eco-Capitals Forum แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly Events) การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ แนวปฏิบัติจากสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กและสวิตเซอร์แลนด์
นายพรพรหม ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา และแผนงานในปี 2569 พร้อมร่วมหารือถึงความร่วมมือในอนาคต และการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระดับเมืองและนานาชาติ เพื่อผลักดันกรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองสีเขียวและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ร่วมลงนามปฏิญาณ (Pledge) การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระหว่างกรุงเทพมหานคร คณะผู้แทนทางการทูต และองค์การระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการ Eco-Capitals Forum ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ จำนวน 15 แห่ง และ UNESCAP มีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม (Action Plan) ของแต่ละสถานทูต ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 8 ด้าน ได้แก่ 1. การส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย 2. การคมนาคม 3. การปรับตัวและการสร้างพื้นที่สีเขียว 4. การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก 5. อากาศ 6. น้ำ 7. อาหาร และ 8. การบริหารจัดการและการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมดี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของและกรุงเทพมหานคร