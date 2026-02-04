เจียไต๋ รับรางวัลมาตรฐาน มยส. ประจำปี 2568 ตอกย้ำองค์กรสีขาว ปลอดยาเสพติด

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เจียไต๋ จำกัด (สถานีวิจัยกาญจนบุรี) รับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปี 2568 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซเขต 8 (ปตท.) จังหวัดกาญจนบุรี
การได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวสะท้อนถึงแนวทางการดำเนินงานของเจียไต๋ในการขับเคลื่อนนโยบาย “สถานประกอบกิจการสีขาว” อย่างเป็นระบบ ผ่านการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดยาเสพติด โดยบริษัทผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งด้านการรณรงค์สร้างความรู้แก่พนักงาน การมีมาตรการเฝ้าระวังที่ชัดเจน และการดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม
ทั้งนี้ การรับรองมาตรฐาน มยส. ในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเจียไต๋ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐในการยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยให้เข้มแข็ง ปลอดภัย และปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน