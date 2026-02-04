ไทยประกันชีวิต x มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เดินหน้าโครงการเพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเงินบริจาคจากโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก” จำนวน 2,000,000 บาท แก่ แพทย์หญิง สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ ประธานกองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่ เพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นับตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ไทยประกันชีวิตได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เงินบริจาค ในโครงการหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,000,000 บาท สามารถมอบชีวิตใหม่ให้กับเด็กๆ โดยได้รับการผ่าตัดรวม 85 ราย