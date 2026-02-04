ก.ล.ต. เตรียมเปิดให้กองทุนรวม Thai ESG ลงทุนหุ้นบจ.ที่เข้าร่วม JUMP+ และมี CGR ตั้งแต่ 90 คะแนน ขึ้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ระหว่างจัดทำหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund : Thai ESG) สามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของบริษัทจดทะเบียน (JUMP+) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีคะแนน CGR ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป เพื่อสนับสนุนให้ บจ. ยกระดับด้านธรรมาภิบาล ควบคู่กับการดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนการเติบโตของบริษัทที่มีคุณภาพ และรายงานความคืบหน้าให้ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีผลใช้บังคับในเดือนมีนาคม 2569
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ในการประชุมเมื่อเดือนธันวาคม 2568 มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวม Thai ESG โดยเพิ่มหุ้นของ บจ. ที่เข้าร่วมโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไปหรือเทียบเท่า เป็นหลักทรัพย์ด้านความยั่งยืนที่ Thai ESG สามารถลงทุนได้ เพื่อสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของ บจ. ควบคู่กับการดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนการเติบโตของบริษัทที่มีคุณภาพ และรายงานความคืบหน้าให้ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดย ก.ล.ต. อยู่ระหว่างจัดทำหลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับในเดือนมีนาคม 2569
กองทุนรวม Thai ESG นับเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยผลักดันให้ภาคธุรกิจดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2569 กองทุนรวม Thai ESG (รวม Thai ESGX) มีจำนวน 77 กองทุน ภายใต้การบริหารจัดการของ 19 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (NAV) ประมาณ 103,146 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 249 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2567
หลักทรัพย์ที่กองทุนรวม Thai ESG สามารถลงทุนได้ในปัจจุบัน ประกอบด้วย หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (E) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) หรือที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผ่านการทวนสอบ หรือที่มีธรรมาภิบาลดีเลิศและเปิดเผยแผนเพิ่มมูลค่ากิจการ (corporate value up plan) รวมทั้งตราสารหนี้และโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนกลุ่มความยั่งยืน ตลอดจนหน่วยของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้าน E หรือ ESG
ทั้งนี้ โครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ บจ. จัดทำและดำเนินการตามเป้าหมายและแผนการเติบโตของบริษัท ซึ่งรวมถึงแผนเพื่อยกระดับด้านธรรมภิบาล ตลอดจนสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารกับผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพของ บจ. และเพิ่มความน่าสนใจต่อผู้ลงทุนในระยะยาว โดยเปิดรับสมัคร บจ. และกำหนดให้ส่งแผน JUMP+ ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569