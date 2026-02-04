มูลนิธิศุภนิมิตฯ ชวนสร้างชีวิตที่ดีแก่เด็ก-ครอบครัว-ชุมชน ผ่านโครงการ “เพ(ร)าะรัก”

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้กับชีวิตเด็ก ครอบครัว และชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ผ่านโครงการ “เพ(ร)าะรัก” แคมเปญใหญ่ที่มุ่งเน้นการให้ที่เป็นมากกว่าการบริจาค แต่เป็นการ “เพาะ” เมล็ดพันธุ์แห่งความหวังและ “เพราะ” ความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ โดยโครงการนี้เดินเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้
จากการดำเนินพันธกิจของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของเด็กกลุ่มเปราะบางให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ จึงนำมาสู่การขับเคลื่อน โครงการเพ(ร)าะรัก ที่จะเพาะโอกาสที่เปลี่ยนอนาคตที่ดีให้กับเด็กได้จริง ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ตั้งใจให้เด็กกลุ่มเปราะบางได้รับการปกป้องและเติบโตอย่างมีคุณภาพ และโครงการนี้ ยังมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความยากจนจากต้นตอ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน โดยหัวใจสำคัญคือ การเปลี่ยนความรักให้กลายเป็นโอกาส เปลี่ยนการให้ชั่วคราวให้กลายเป็นการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน โดยที่ผ่านมา โครงการนี้ได้ทำหน้าที่เป็นสะพานส่งต่อความเมตตาจากสังคม ไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็ก ครอบครัว และชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นพลังแห่งความสำเร็จในการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ครอบครัวเปราะบางไปแล้วหลายครอบครัว
จากการค้นพบ ยังมีเด็กไทยจำนวนมากที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางความยากจน สิ่งที่ขาดหายไปไม่ใช่เพียงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต แต่คือความรัก ความอบอุ่น และกำลังใจที่ช่วยให้พวกเขาก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง โครงการ “เพ(ร)าะรัก” จึงเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า การอุปการะเด็กไม่ได้เป็นแค่เพียงการบริจาคเงินหรือสิ่งของ แต่คือ การมอบความรักและโอกาสเพื่อให้เด็กยากไร้ได้มีอนาคตที่สดใสและอย่างยั่งยืน
โดยโครงการฯ มุ่งเน้นให้การสนับสนุนด้านปัจจัยพื้นฐาน 4 ด้านที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับเด็ก ครอบครัวและชุมชน อาทิเช่น การสนับสนุนด้านการศึกษา การส่งเสริมโภชนาการที่มีคุณภาพ การเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดและสุขอนามัย การส่งเสริมอาชีพให้ครอบครัว และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้ให้กับเด็ก
ด้วยแนวคิดที่มุ่งมั่น จึงทำให้โครงการเพ(ร)าะรัก ไม่ได้เป็นเพียงการส่งมอบสิ่งของเพียงครั้งเดียวแล้วจบไป แต่คือการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเด็กและครอบครัว สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองในระยะยาว ด้วยความเชื่อว่าการหยิบยื่นโอกาสผ่านการอุปการะเด็กหรือการสนับสนุนโครงการพัฒนาต่าง ๆ จะเป็นเหมือนการรดน้ำพรวนดินให้ชีวิตเล็ก ๆ ได้เติบโตอย่างแข็งแรงและมีคุณภาพ นอกจากนี้ เรายังพบว่าครอบครัวที่ได้รับโอกาสในหลายพื้นที่ ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าประทับใจเกิดขึ้น นับตั้งแต่เริ่มโครงการในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้
นางรสลิน โกแวร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้อยู่เคียงข้างเด็ก ๆ ในพื้นที่ที่ยากลำบากที่สุด โดยมีโครงการเพ(ร)าะรักเป็นตัวแทนของการเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังผ่านความรักที่เรามีต่อเพื่อนมนุษย์ เราไม่ได้เพียงแค่ให้สิ่งของ แต่เราเข้าไปช่วยให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพราะหัวใจสำคัญของการทำงานคือ ความยั่งยืนที่จะติดตัวเด็กและครอบครัวไปตลอดชีวิต แม้โครงการจะจบลง แต่เมล็ดพันธุ์ที่เราช่วยกันปลูก ก็จะยังคงเติบโตต่อไปอย่างแน่นอน”
เสียงสะท้อนจากพื้นที่การดำเนินงาน แม่สลอง จ.เชียงราย ตัวแทนผู้ปกครองและเด็กที่ได้รับโอกาสจากโครงการเพ(ร)าะรัก ได้แบ่งปันความรู้สึกว่า “ครอบครัวเรามีอาชีพรับจ้างทำไร่และเก็บชาเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว ดีใจมากค่ะ เราในฐานะพ่อแม่ ไม่มีกำลังมากพอที่จะมอบให้น้อง แต่ผู้อุปการะได้มอบโอกาสให้น้อง ขอบคุณผู้อุปการะที่ช่วยให้ลูกของเราได้รับโอกาสทางการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะถ้าต้องพึ่งเพียงลำพังครอบครัวเรา ก็คงไม่รู้เลยว่าจะสามารถส่งลูกเรียนไปได้สูงแค่ไหน" นางหมี่จ๊ะ คุณแม่ของ เด็กชายอาหือ กล่าวด้วยความซาบซึ้ง
"ผมดีใจมากครับที่ได้รับความช่วยเหลือ ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนหนังสือ ได้ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และวันเกิดก็ยังได้ของขวัญจากผู้อุปการะ ดีใจและมีกำลังใจมาก ๆ ครับ ผมจะตั้งใจเรียน โตขึ้นผมอยากเป็นตำรวจเพื่อจะได้มาดูแลความปลอดภัยให้ครอบครัวและชุมชนครับ " เด็กชายอาหือ อายุ 10 ปี บอกเล่าความรู้สึก
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปาฏิหาริย์แห่งการเปลี่ยนแปลงในช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการเพ(ร)าะรัก เพื่อให้มั่นใจว่า เด็ก ๆ ในพื้นที่ยากไร้จะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มาร่วมกันเพ(ร)าะรักกันได้ตั้งแต่วันนี้ ได้ที่ https://give.worldvision.or.th/d1oTdG หรือโทร. 02 022 9200
