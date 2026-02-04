สยามคูโบต้า จัดกิจกรรม “Connect the Dots” เชื่อมองค์ความรู้เกษตรกรทั่วประเทศ

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ “คูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ” จัดกิจกรรม Connect the Dots เปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรในโครงการ ร่วมแชร์ความสำเร็จ (Key Success) และประสบการณ์ในการทำการเกษตร เชื่อมโยงองค์ความรู้และเครือข่าย พร้อมช่วยยกระดับศักยภาพเกษตรกรอย่างรอบด้าน เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดในชุมชนของตนเองสู่ชุมชนที่เข้มแข็งและความยั่งยืนของภาคการเกษตรไทย
นายปุณนะ วงศ์ธนาศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า สยามคูโบต้าเดินหน้าสานต่อโครงการ “คูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ” ภายใต้นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Goals) โดยให้ความสำคัญกับการทำเกษตรบนพื้นฐานของความยั่งยืน และมุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกรซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของภาคการเกษตรไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม
ตลอดระยะเวลากว่า 14 ปีที่ผ่านมา สยามคูโบต้าได้ดำเนินการพัฒนาชุมชนเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งการสนับสนุนนวัตกรรมและโซลูชันทางการเกษตร การเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกร การพัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง เพื่อให้เกษตรกรสามารถเติบโตและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาคการเกษตรได้อย่างมั่นคง
หนึ่งในโครงการสำคัญที่เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม คือ โครงการ “คูโบต้าร่วมมือเกษตรร่วมใจ” ซึ่งเกิดจากนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล โดยสยามคูโบต้ามีบทบาทในการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้เครื่องจักรร่วมกันในรูปแบบ Machinery Pool เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้สยามคูโบต้าได้ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตรไปแล้วใน 62 จังหวัด รวม 312 กลุ่มทั่วประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตรมากกว่า 16,000 คน ซึ่งครอบคลุมการเพาะปลูกในพืชที่หลากหลาย สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้น 10% สะท้อนถึงศักยภาพของโครงการในการพัฒนาและต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสด้านอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร
สยามคูโบต้าจึงได้ต่อยอดแนวคิดการพัฒนาในระดับกลุ่มสู่การเชื่อมโยงระหว่างชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรม “Connect the Dots” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เปิดพื้นที่ให้วิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายที่สยามคูโบต้าดูแลทั่วประเทศได้มาพบกันเพื่อ แชร์ ความสำเร็จ (Key Success) และบทเรียนจากประสบการณ์การทำเกษตรจริง เชื่อม องค์ความรู้ ประสบการณ์ และเครือข่ายเกษตรกรจากหลากหลายพื้นที่ และ ช่วยยกระดับศักยภาพเกษตรกรอย่างรอบด้าน เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และชุมชนของตนเอง เพื่อให้แต่ละกลุ่มสามารถเดินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีกิจกรรมไฮไลท์ อาทิ กิจกรรม Connect Together เชื่อมความสัมพันธ์ของเกษตรกรในเครือข่าย ให้ได้รู้จักกันและเกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง กิจกรรมจากตัวตน สู่เส้นทางการเติบโต แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิธีการบริหารจัดการเครื่องจักรในแต่ละพื้นที่ ที่ทำให้ประสบความสำเร็จ กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเครื่องจักรอย่างเป็นระบบ พร้อมวิธีการนำ KAS เกษตรครบวงจร มาใช้ควบคู่กับการปลูกพืช High Value Crop แนวทางต่อยอดการปลูกพืชสมัยใหม่ พืชมูลค่าสูง เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม และเป็นต้นแบบต่อไป กิจกรรมคูโบต้าฟาร์มทัวร์ สร้างประสบการณ์เรียนรู้ เปิดมุมมองเรียนรู้โลกการทำเกษตรสมัยใหม่ กิจกรรมวางแผนการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการนำเสนอแผนงานประจำปีของแต่ละกลุ่ม เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาและต่อยอดสู่การเป็นต้นแบบให้กับชุมชนเกษตรกรอื่นๆ ในอนาคต
นายรุจฒิชัย ลีมีชัย ตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวตำบลหนองโดน จังหวัดสระบุรี เล่าว่า “อดีตสมาชิกในกลุ่มยังทำการเกษตรแบบกระจัดกระจาย ใช้วิธีทำนาแบบดั้งเดิมเนื่องจากไม่ค่อยได้เข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตร ทำให้ต้องพึ่งพาการจ้างงานจากภายนอกเป็นหลัก จนกระทั่งได้รับการสนับสนุนแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องอัดฟางจากสยามคูโบต้า ส่งผลให้กลุ่มสามารถนำเครื่องจักรไปปรับใช้ในการทำการเกษตรและจัดการฟางข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยฟางที่ได้สามารถนำไปจำหน่ายให้ภาคปศุสัตว์หรือใช้คลุมดินในแปลงนา ช่วยลดการเผา และสร้างแนวทางการจัดการฟางข้าวร่วมกันอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เพิ่มเติมควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกลุ่มยังมีการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบช่วยยกระดับการบริหารจัดการของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรม Connect the Dots ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้แนวทางการพัฒนาและต่อยอดการทำงานของกลุ่มจากพื้นที่อื่น ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน”
ด้าน นายสมโชค บุญวงศ์ ตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชฤดูแล้งลุ่มน้ำปากพนัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า “การได้เข้าร่วมโครงการช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้เกือบครึ่งหนึ่ง เมื่อเรื่องของการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ทำให้มีเวลามาวางแผนด้านการตลาดมากขึ้นการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการได้พบปะกับเครือข่ายเกษตรกร ได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่แต่ละกลุ่มถนัด และนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการทำเกษตรให้ดีขึ้น รวมถึงได้เรียนรู้นวัตกรรมและโซลูชันการเกษตรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่”
สยามคูโบต้าเชื่อมั่นว่า การเชื่อมโยงกันในครั้งนี้ จะช่วยเสริมและต่อยอดองค์ความรู้ทั้งจาก สยามคูโบต้า และระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในโครงการฯ นำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างชุมชนเกษตรกรที่เข้มแข็ง และการรวมตัวเป็น KUBOTA Community ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการผลักดันภาคการเกษตรไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน และเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศในอนาคต