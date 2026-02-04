ยูนิโคล่ x มูลนิธิบ้านร่มไทร จัดงานวันเด็กบ้านร่มไทร 2569 ส่งต่อความอบอุ่นต่อเนื่องผ่านโครงการ RE.UNIQLO “Warmth for All"

ยูนิโคล่ ประเทศไทย เดินหน้าส่งต่อพลังแห่งเสื้อผ้า ผ่านการบริจาคเสื้อผ้ากันหนาว ภายใต้แคมเปญ RE.UNIQLO “Warmth for All” ซึ่งรวบรวมเสื้อกันหนาวสภาพดีจากผู้ที่นำมาบริจาคที่ร้านสาขา ในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมา (นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 ถึงเดือนมกราคม 2569) ยูนิโคล่นำเสื้อผ้าที่รวบรวมได้ไปคัดแยกและได้ส่งมอบเสร็จสิ้นรวมทั้งหมด 60,000 ชิ้น ให้แก่ มูลนิธิบ้านร่มไทร 10,000 ชิ้น มูลนิธิกระจกเงา 20,000 ชิ้น และ UNHCR 30,000 ชิ้น กระจายในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นต่าง ๆ ในประเทศไทย ทั้งนี้นอกจากเสื้อผ้าบริจาคแล้ว ยูนิโคล่ยังสมทบมอบไอเทมฮีทเทคใหม่อีกจำนวน 15,000 ชิ้น ภายใต้โครงการ The Heart of LifeWear พร้อมจัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับมูลนิธิบ้านร่มไทรเป็นครั้งแรก เพื่อมอบความสุขและความสนุกกับให้เด็ก ๆ กว่า 105 คน เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
โครงการ RE.UNIQLO มีจุดประสงค์เพื่อการหมุนเวียนและต่ออายุเสื้อผ้า เพื่อให้เสื้อผ้าได้ใช้ประโยชน์สูงสุดตลอดอายุการใช้งาน โดยยูนิโคล่ริเริ่มแคมเปญ RE.UNIQLO “Warmth for All ให้หนาวนี้ อบอุ่นสำหรับทุกคน” เป็นส่วนต่อขยายของโครงการหลัก ซึ่งดำเนินมาเป็นปีที่ 3 เพื่อเชิญชวนให้คนไทยนำเสื้อกันหนาวมาบริจาคให้พื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น โดยปีนี้มีกิจกรรมพิเศษในการส่งข้อความให้กำลังใจ ผ่านหัวใจกระดาษ เป็นถ้อยคำความห่วงใยจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ส่งมอบให้เด็ก ๆ พร้อมกับเสื้อผ้าอีกด้วย
โครงการ “The Heart of LifeWear” คือภารกิจระดับโลกของยูนิโคล่ ในการบริจาค HEATTECH และ AIRism ให้ผู้ที่ต้องการตามที่ต่าง ๆ ปีละ 1 ล้านชิ้น เพื่อให้เข้าถึงความอบอุ่นและเพิ่มคุณภาพชีวิตผ่านเสื้อผ้า โดยยูนิโคล่ในประเทศไทยบริจาคต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จำนวน 15,000 ชิ้น ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา และมูลนิธิบ้านร่มไทร เพื่อแจกจ่ายให้กว่า 20 ชุมชนและโรงเรียนในภาคเหนือ
มร. โยชิทาเกะ วากากุวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ยูนิโคล่ เชื่อว่าพลังของเสื้อผ้าสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ ยูนิโคล่ ประเทศไทย จึงดำเนินการรวบรวมเสื้อผ้ากันหนาวจากทั่วประเทศเพื่อส่งมอบให้กับมูลนิธิพันธมิตรอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ RE.UNIQLO ‘Warmth for All’ ควบคู่กับการสานต่อโครงการ ‘The Heart of LifeWear’ นอกจากนี้ ยูนิโคล่ได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่มูลนิธิบ้านร่มไทรเพื่อสร้างความสุข ความสนุกสนาน ประสบการณ์ที่ดีและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ โดยมีทั้งพนักงานจากส่วนกลาง และพนักงานสาขา เข้าร่วม โดยยูนิโคล่เชื่อว่าการสานต่อพันธกิจในการเป็นส่วนหนึ่งต่อสังคม ผ่านพลังของเสื้อผ้าที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชนต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน”
แม้ว่าจะจบแคมเปญรับบริจาคเสื้อกันหนาวแล้ว ผู้ที่สนใจยังคงสามารถนำเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ชนิดใดก็ได้ มามอบที่กล่องรับบริจาคของโครงการ RE.UNIQLO ภายในร้านยูนิโคล่ทุกสาขาทั่วประเทศตลอดทั้งปี (ไม่มีกำหนดปิดรับ) เสื้อผ้าที่ยูนิโคล่ได้รับจะนำไปคัดแยก จัดการส่งถึงผู้เดือดร้อนและยากลำบากในประเทศไทย ผ่านความร่วมมือกับมูลนิธิต่าง ๆ ต่อไป
ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมด้านความยั่งยืนของยูนิโคล่ ประเทศไทย รวมถึงโครงการ “The Heart of Lifewear” และ RE.UNIQLO “Warmth for All” ได้ที่ https://www.uniqlo.com
/th/en/sustainability/