เต็ดตรา แพ้ค เปิดตัว “ชั้นปกป้องจากกระดาษ กล่องน้ำผลไม้” ครั้งแรกของโลก

เต็ดตรา แพ้ค เปิดตัวการใช้เทคโนโลยีชั้นปกป้องที่ทำจากเยื่อกระดาษ (Paper-based Barrier) สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์น้ำผลไม้เป็นครั้งแรกของโลก นับเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาวัสดุจากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้แล้วในหลายประเทศทั่วโลก
ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างเต็ดตรา แพ้ค กับบริษัท García Carrión แบรนด์ผู้ผลิตน้ำผลไม้ชั้นนำจากประเทศสเปน ซึ่งให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมาอย่างยาวนาน
นางทาเทียนา ลิเชติ (Tatiana Liceti) รองประธานฝ่ายโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ของบริษัท เต็ดตรา แพ้ค กล่าวว่า “การเปิดตัวในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของเราในการสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนโดยใช้วัสดุหมุนเวียนที่เป็นทรัพยากรทดแทนได้และสามารถนำมารีไซเคิลได้ทุกส่วน จากการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านวัตกรรมที่ยั่งยืนของเราสามารถขยายไปสู่ตลาดและกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม ในขณะที่ยังคงคุณสมบัติการใช้งานและคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม”
ชั้นปกป้องทดแทนจากเยื่อกระดาษคืออะไร ?
ชั้นปกป้องที่ทำจากเยื่อกระดาษ เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเต็ดตรา แพ้ค สำหรับการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์แบบปลอดเชื้อ โดยการนำชั้นปกป้องที่ผลิตจากเยื่อกระดาษซึ่งเป็นวัสดุหมุนเวียนมาทดแทนชั้นอะลูมิเนียมฟอยล์แบบเดิม ส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนผ่านการใช้วัสดุที่ทำจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่วัสดุแบบหมุนเวียนที่ปล่อยคาร์บอนต่ำและช่วยลดคาร์บอนฟุตพรินต์ของบรรจุภัณฑ์ เมื่อประกอบกับชั้นปกป้องอื่นๆ ของกล่องบรรจุภัณฑ์ ชั้นปกป้องนี้สามารถช่วยป้องกันออกซิเจน แสง ความชื้น และแบคทีเรีย ทำให้มั่นใจได้ในความปลอดภัยของอาหาร และยังคงอายุการเก็บรักษาเทียบเคียงได้กับกล่องแบบที่ใช้ชั้นอะลูมิเนียมฟอยล์
กล่องบรรจุภัณฑ์แบบนี้จึงมีสัดส่วนของกระดาษสูงถึง 80% ช่วยเสริมภาพลักษณ์ด้านความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และจากการตรวจสอบและยืนยันจากองค์กร Carbon Trust พบว่า เมื่อนำชั้นปกป้องที่ทำจากเยื่อกระดาษมาใช้ร่วมกับชั้นผสานที่เป็นโพลิเมอร์จากพืช จะเพิ่มสัดส่วนวัสดุหมุนเวียนที่เป็นทรัพยากรทดแทนได้มากขึ้นถึง 92% และทำให้ลดคาร์บอนฟุตพรินต์ของบรรจุภัณฑ์ได้ถึง 43% เมื่อเทียบกับกล่องปลอดเชื้อที่ใช้ชั้นอะลูมิเนียมฟอยล์
กล่องแบบปลอดเชื้อที่ใช้ชั้นปกป้องจากเยื่อกระดาษสามารถจัดเก็บ คัดแยก และรีไซเคิลได้ในพื้นที่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานในการรีไซเคิลที่เพียงพอ โดยคาดว่าจะช่วยสร้างประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่อุตสาหกรรมรีไซเคิลในอนาคต โดยเฉพาะในการกู้คืนเยื่อกระดาษของกล่องจากกระบวนการรีไซเคิล พร้อมทั้งคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของเส้นใยกระดาษและส่วนประกอบอื่น ๆ ของบรรจุภัณฑ์
กล่องบรรจุภัณฑ์แบบปลอดเชื้อรุ่นแรกที่ใช้ชั้นปกป้องที่ทำจากเยื่อกระดาษของเต็ดตรา แพ้ค ได้เปิดตัวเป็นครั้งแรกในปี 2566 โดยร่วมมือกับบริษัทผลิตภัณฑ์นมในประเทศโปรตุเกส และนวัตกรรมดังกล่าวได้รับการยกย่องว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญด้านบรรจุภัณฑ์แห่งความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับรางวัล "Resource Efficiency" จากเวที Sustainable Packaging News Awards 2024
ทั้งนี้ เพื่อเร่งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบปลอดเชื้อที่ใช้นวัตกรรมดังกล่าว เต็ดตรา แพ้ค ได้ใช้เงินลงทุนกว่า 2,200 ล้านบาท (60 ล้านยูโร) ในการสร้างโรงงานนำร่องที่เน้นการผลิตชั้นปกป้องจากเยื่อกระดาษแบบพิเศษนี้ ณ เมืองลุนด์ ประเทศสวีเดน ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยลุนด์ ทำให้เต็ดตรา แพ้ค เข้าถึงศักยภาพการทดสอบขั้นสูงของห้องปฏิบัติการ MAX IV ของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ โรงงานแห่งนี้จะเริ่มการผลิตในไตรมาสแรกของปี 2570 ซึ่งจะเร่งการพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบปลอดเชื้อรุ่นใหม่นี้ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ลูกค้าครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนกระบวนการผลิต การสร้างชั้นปกป้อง การผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
การเปิดตัวเทคโนโลยีชั้นปกป้องที่ทำจากเยื่อกระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์น้ำผลไม้ ตอบโจทย์กระแสความใส่ใจด้านความยั่งยืนที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทย ตามผลการวิจัยล่าสุดของ PwC ที่พบว่าผู้บริโภคชาวไทยถึง 92% มีความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 43% ให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อตัดสินใจซื้อสินค้า
ความตื่นตัวของผู้บริโภคข้างต้นยังสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนของประเทศไทย ที่มุ่งขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต และผลักดันให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่แนวปฏิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
นางสาวแพรพร อมรภาณุพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์ของบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในยุคที่ความยั่งยืนกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าสำหรับผู้บริโภค นวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์จึงเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีชั้นปกป้องจากเยื่อกระดาษนี้ จึงเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของพันธกิจระยะยาวของเราในการสร้างบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ยั่งยืนที่สุดในโลก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคชาวไทยสามารถเข้าถึงโซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนและทันสมัยที่สุด พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม และตอบโจทย์ความคาดหวังของตลาดและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”
กล่องปลอดเชื้อรายแรกของโลกที่ใช้ชั้นปกป้องจากเยื่อกระดาษ สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้
เต็ดตรา แพ้ค ร่วมกับ García Carrión ผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่จากประเทศสเปน เปิดตัวกล่อง Tetra Brik® Aseptic ขนาด 200 มล. รุ่น Slim Leaf ที่ใช้ชั้นปกป้องที่ทำจากเยื่อกระดาษสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ ภายใต้แบรนด์ Don Simón นับเป็นกล่องน้ำผลไม้ขนาดพกพาแบรนด์แรกของโลกที่ใช้เทคโนโลยีชั้นปกป้องรูปแบบใหม่นี้ สำหรับ García Carrión การประยุกต์ใช้นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนดังกล่าวถือเป็นการขับเคลื่อนกลยุทธ์ความยั่งยืนแบบ 360° ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับการยกย่องด้วยรางวัล Factories of the Future Award 2024 สาขาความเป็นเลิศด้านความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนอีกด้วย
เทคโนโลยีชั้นปกป้องที่ทำจากเยื่อกระดาษเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของเต็ดตรา แพ้ค ที่มุ่งสร้างบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ยั่งยืนที่สุดในโลก โดยเน้นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษเป็นหลัก ใช้วัสดุหมุนเวียนหรือวัสดุรีไซเคิลจากแหล่งที่รับผิดชอบ มีคาร์บอนฟุตพรินต์ที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และสามารถรีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์นี้ เต็ดตรา แพ้ค ได้ทุ่มเงินลงทุนกว่า 3,700 ล้านบาท (100 ล้านยูโร) ต่อปี ในการพัฒนานวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี 2573