สหราชอาณาจักร เปิดตัวโครงการ Climate Finance Accelerator ประเทศไทย หนุน NDC

โครงการ Climate Finance Accelerator (CFA) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสหราชอาณาจักร เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของประเทศไทยในการดำเนินการตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC)
โครงการ Climate Finance Accelerator (CFA)
เป็นโครงการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคระดับโลกที่ช่วยให้ธุรกิจด้านสภาพภูมิอากาศพัฒนาโครงการให้พร้อมต่อการลงทุน (investment‑ready) โดยตั้งแต่ปี 2563 มีโครงการมากกว่า 200 โครงการทั่วโลกที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้ CFA และสามารถระดมทุนไปแล้วด้วยมูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
CFA Thailand เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานเปิดตัว (Launch Event) เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2569 โดยรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต นายเดวิด โทมัส ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ นักลงทุน ภาคธุรกิจ ตลอดจนผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยและ PwC ประเทศไทย เข้าร่วม
การเปิดรับข้อเสนอโครงการ (Call for Proposals) สำหรับประเทศไทย มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2569 โดยเปิดกว้างสำหรับธุรกิจคาร์บอนต่ำที่มีนวัตกรรมและกำลังมองหาเงินลงทุน โดยธุรกิจควรอยู่ในระยะเริ่มต้นจนถึงระยะเติบโต และต้องการเงินลงทุนตั้งแต่ประมาณ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคเป็นระยะเวลา 3–4 เดือน ทั้งในรูปแบบกลุ่มและแบบเฉพาะสำหรับแต่ละธุรกิจ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านความเท่าเทียมทางเพศ ความทุพพลภาพ และการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มคนในสังคม (Gender Equality, Disability and Social Inclusion หรือ GEDSI) เพื่อเพิ่มโอกาสของธุรกิจในการได้รับเงินลงทุน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะมีโอกาสนำเสนอโครงการต่อกลุ่มนักลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม 2569 พร้อมได้รับข้อเสนอแนะเชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ทุนและนักลงทุนที่หลากหลาย และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนักลงทุนที่มีศักยภาพ
นายเดวิด โทมัส รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กล่าวว่า
“ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวโครงการ Climate Finance Accelerator ในประเทศไทย เราทราบดีว่าธุรกิจด้านสภาพภูมิอากาศที่กำลังมองหาเงินทุนมักเผชิญความท้าทายในการพัฒนาโครงการให้พร้อมต่อการลงทุน โครงการ CFA จะสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา โดยปรับให้เหมาะกับแต่ละธุรกิจ เพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการเข้าถึงเงินลงทุน
CFA ได้สนับสนุนธุรกิจมากกว่า 200 รายทั่วโลก และช่วยปลดล็อกดีลการลงทุนรวมเกือบ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผมขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ หากธุรกิจของท่านมุ่งมั่นสร้างอนาคตคาร์บอนต่ำในประเทศไทย และต้องการการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ธุรกิจของท่านก้าวสู่ความพร้อมในการลงทุน ผมตั้งตารอที่จะได้พบกับผู้ประกอบการและธุรกิจด้านสภาพภูมิอากาศรุ่นใหม่ของประเทศไทย”
CFA จะคัดเลือกธุรกิจประมาณ 10 ราย โดยเฉพาะในสาขาพลังงานหมุนเวียน (renewable energy) การคมนาคมด้วยไฟฟ้า (e-mobility) เกษตรอัจฉริยะเพื่อสภาพภูมิอากาศ (climate-smart agriculture) การจัดการของเสียและเศรษฐกิจหมุนเวียน (waste &circular economy) และการจัดการพลังงานอย่งมีปรสิทธิภาพและการบริหารจัดการอุปสงค์ด้านพลังงาน (energy efficiency & demand management)
นายพิสิฐ ทางธนกุล ประธานกรรมการบริหาร PwC ประเทศไทย กล่าว: “PwC ประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรดำเนินโครงการ CFA ประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศในการลดการปล่อยคาร์บอนและส่งเสริมการเติบโตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน ผ่านการดำเนินโครงการ CFA และโครงการอื่นๆ ของ PwC ประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะผลักดันการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ ชุมชน และคนรุ่นหลังต่อไป”
โครงการ CFA ดำเนินงานสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทย รวมถึงเป้าหมาย NDC
โดยช่วยเสริมสร้างความพร้อมของตลาดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน