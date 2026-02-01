จุดพลังคนรุ่นใหม่!! ฉลองมิตรภาพไทย–จีน 50 ปี จุฬาฯ x สยามสแควร์ เปิดรับศิลปะจีนร่วมสมัยระดับโลกบุกใจกลางเมือง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอกย้ำบทบาท “พื้นที่กลางของความคิดสร้างสรรค์” ใจกลางกรุงเทพฯ เปิดพื้นที่ต้อนรับนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยระดับโลกครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้กรอบการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย–จีน เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีทองแห่งมิตรภาพทางการทูตไทย–จีน สร้างกระแสการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักศึกษา และผู้สนใจศิลปะร่วมสมัย ที่หลั่งไหลเข้าชมและแชร์ประสบการณ์บนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
นิทรรศการ “STUDIO REN ZHE: การเดินทางของศิลปินรุ่นใหม่จีนสู่เวทีโลก” นำเสนอผลงานประติมากรรมร่วมสมัยของ REN ZHE ศิลปินจีนรุ่นใหม่ที่ได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ ผลงานของเขาเคยจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และงานศิลปะระดับโลกมาแล้วหลายแห่ง และครั้งนี้ถือเป็น ครั้งแรกที่ผลงานของ REN ZHE ได้จัดแสดงในพื้นที่สาธารณะกลางใจเมือง ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมจีนคลาสสิก สามก๊ก ผ่านภาษาประติมากรรมที่ทรงพลัง ร่วมสมัย และเข้าถึงผู้ชมยุคใหม่
การเลือกพื้นที่จัดแสดง ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Siam Square One ช่วยเปลี่ยนศิลปะระดับโลกให้เข้ามาอยู่ใกล้ชีวิตประจำวันของคนเมือง เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่จำกัดอยู่เพียงในแกลเลอรี แต่เป็นพื้นที่เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และตีความศิลปะร่วมกันอย่างมีชีวิตชีวา โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่มองเห็นศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมร่วมสมัย
นิทรรศการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และ กระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พร้อมความร่วมมือด้านสื่อจาก CCTV.com เวปไซต์สถานีโทรทัศน์กลางแห่งประชาชนจีน และThai PBS โดยมี บริษัท ไวท์เดียร์ คอร์เปอเรท จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน
ความสำเร็จของการจัดแสดงครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนพลังของศิลปะร่วมสมัยที่เชื่อมโยงสองวัฒนธรรม หากยังตอกย้ำบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะพื้นที่กลางที่เปิดโอกาสให้ ศิลปะระดับโลกเข้าถึงคนรุ่นใหม่ และร่วมสร้างความสัมพันธ์ไทย–จีนให้ก้าวต่อไปอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน