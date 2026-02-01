เจียไต๋ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จัดงาน “ฟิลด์ เดย์ นาดี นาปัง 2569” โชว์โซลูชันจัดการนาปรังแบบมืออาชีพ

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย จัดงาน “ฟิลด์เดย์ นาดี นาปัง 2569” ณ “เจียไต๋ เอ็กซ์พีเรียนซ์” หรือศูนย์เกษตรเจียไต๋ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดพื้นที่การเรียนรู้จากแปลงนาจริง ถ่ายทอดแนวคิดและแนวทางการจัดการนาปรังอย่างเป็นระบบ ผ่านโซลูชันและองค์ความรู้ด้านการวางแผนการเพาะปลูก การบริหารจัดการต้นทุน และการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้เกษตรกรรับมือกับความท้าทายของการทำนาในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดงานครั้งนี้มุ่งตอบโจทย์ความท้าทายสำคัญของการทำนา ทั้งต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ความผันผวนของสภาพอากาศ
รวมถึงการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรต้องตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่จำกัด เจียไต๋ เอ็กซ์พีเรียนซ์จึงนำเสนอแนวทางการจัดการแปลงนาที่เน้นการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถควบคุมต้นทุน วางแผนการผลิต และรักษาความสม่ำเสมอของผลผลิตได้อย่างเหมาะสม
ภายในงาน เกษตรกรได้เยี่ยมชม “แปลงเจียไต๋สมาร์ทฟาร์มเมอร์” ซึ่งเป็นแปลงสาธิตการจัดการนาปรังแบบมืออาชีพ ที่ผสานองค์ความรู้ เทคโนโลยี และแนวทางการจัดการแปลงเข้าด้วยกัน ตั้งแต่การเตรียมแปลงไปจนถึงการดูแลแปลงในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต เพื่อให้เห็นภาพการจัดการแปลงอย่างเป็นขั้นตอน และสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแปลงของตนเอง
ในโอกาสนี้ มนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด ได้เข้าร่วมงานและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกรอย่างใกล้ชิด สะท้อนความมุ่งมั่นของเจียไต๋ในการทำงานเคียงข้างเกษตรกรไทย และรับฟังเสียงจากการทำงานในพื้นที่จริง
สุภาภรณ์ เกียรติศิริขจร Chief Marketing Officer บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวว่า เจียไต๋ก่อตั้ง “เจียไต๋ เอ็กซ์พีเรียนซ์” ขึ้นเมื่อกลางปี 2568 ในช่วงที่เกษตรกรเผชิญแรงกดดันจากราคาข้าวที่ผันผวนและต้นทุนการผลิตที่ควบคุมได้ยาก โดยมีเป้าหมายในการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้และแนวทางการจัดการแปลงนาอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมศักยภาพให้เกษตรกรสามารถวางแผนและบริหารจัดการการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
“เจียไต๋เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่บทบาทใหม่ในฐานะโซลูชันโพรไวเดอร์อย่างต่อเนื่อง เราเป็นเพื่อนคู่คิดและเป็นที่ปรึกษาทางการเกษตร ในการทำงานร่วมกับเกษตรกรตั้งแต่การวางแผน ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำข้อมูลกับเทคโนโลยีมาสนับสนุนการจัดการแปลง สำหรับงาน ‘ฟิลด์เดย์ นาดี นาปัง 2569’ ครั้งนี้ เราตั้งใจให้เกษตรกรได้เรียนรู้จากแปลงจริง ได้ซักถาม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างใกล้ชิดกับนักเกษตรและที่ปรึกษาทางการเกษตร เพื่อให้สามารถนำแนวทางที่ได้รับไปปรับใช้กับแปลงของตนเองได้อย่างเหมาะสม และลดความเสี่ยงในการทำนา” สุภาภรณ์ กล่าว
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการแนะนำ “สูตรจัดการแปลงนาปรังแบบฉบับเจียไต๋” ควบคู่กับกิจกรรมเรียนรู้และกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมจากบูทกลุ่มธุรกิจเจียไต๋ อาทิ เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ ปุ๋ยตรากระต่าย และผลิตภัณฑ์อารักขาพืชเจียไต๋ รวมถึงธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตรที่เปิดพื้นที่จัดแสดงโรงเรือนอัจฉริยะจากฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) โดรนเพื่อการเกษตรจาก XAG Thailand และรถ Service Provider เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพาะปลูก
ขณะเดียวกันยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรสำคัญ อย่างสหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด รวมถึงบริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ที่นำเครื่องจักรกลการเกษตรมาร่วมจัดแสดงและให้คำแนะนำแก่เกษตรกร โดยมี มานาบุ ฟุจิตะ Sale Office Manager เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน
นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายในหัวข้อการเลือกสายพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดย นพดล ประยูรสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา พร้อมกันนี้ นักเกษตรเจียไต๋ยังได้ให้แนะนำเกี่ยวกับแนวทางการเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการเพาะปลูกนาข้าวแบบเฉพาะแปลงของเจียไต๋ด้วย
งาน “ฟิลด์เดย์ นาดี นาปัง 2569” ได้รับความสนใจจากเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องจากจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 500 คน สะท้อนความมุ่งมั่นของเจียไต๋ในการขับเคลื่อนบทบาทโซลูชัน โพรไวเดอร์ เพื่ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรได้อย่างยั่งยืน ภายใต้เป้าหมาย “พืชดี ฐานะดี ชีวิตดี”
สำหรับเกษตรกรและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการ "การจัดการการเพาะปลูกนาข้าว" แบบฉบับเจียไต๋ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “เจียไต๋ เอ็กซ์พีเรียนซ์” หรือ “ศูนย์เกษตรเจียไต๋” อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือติดต่อสอบถามทางเฟซบุ๊ก ศูนย์เกษตรเจียไต๋