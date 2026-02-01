Dusit Central Park ร่วมสมทบทุน รพ.จุฬาฯ มอบรายได้ 535,939.31 บาท ภายใต้แคมเปญ “Legacy in Light เมื่อตำนานส่องแสง”

บริษัท วิมานสุริยา จำกัด ผู้พัฒนา Dusit Central Park โครงการมิกซ์ยูสระดับโลก ภายใต้คอนเซ็ปต์ Here for Bangkok และผู้พัฒนา The Residences at Dusit Central Park โครงการที่พักอาศัยระดับอัลตร้าลักชัวรี่ที่ดีที่สุดใน Super Core CBD ย่านพระราม 4 – สีลม นำโดย ละเอียด โควาวิสารัช (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรกช เจริญปลั่ง (ซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขาย, การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ สานต่อเจตนารมณ์เพื่อตอบแทนสังคมภายใต้ความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการฯ เพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตและสุขภาพของคนกรุงเทพฯ ให้ได้ใกล้ชิดธรรมชาติยิ่งขึ้นผ่านพื้นที่สวนดุสิตอรุณ ณ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค
โดยร่วมมอบรายได้จำนวน 535,939.31 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ สมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเกิดจากการจำหน่ายบัตร ของที่ระลึก รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้แคมเปญงานประดับไฟ “Legacy in Light เมื่อตำนานส่องแสง” ที่นำเสนอการแสดงดนตรีในสวนท่ามกลางแสงไฟนับล้านดวงในบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติที่ร่มรื่น พร้อมอาหารรสเลิศจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ และศิลปินแนวหน้าของประเทศไทยที่มาร่วมมอบความสุขให้แก่ผู้เข้าชม โดยมี รศ.ดร.นพ. จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ (กลาง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้ แคมเปญดังกล่าวยังนับเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของไลน์สติ๊กเกอร์เพื่อการกุศล Park for Life ที่จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่มีผลต่อสุขภาพของคนและสุขภาพของเมือง (Urban Ecology) ผ่านสีสันและลวดลายอันสวยงามสื่อถึงความหลากหลายของระบบนิเวศภายในสวนดุสิตอรุณฯ อาทิ ดอกไม้ หมู่พันธุ์ไม้ และน้ำตก ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวที่เชื่อมโยงระหว่างโครงการฯ-ชุมชน-ประชาชนเข้าด้วยกัน