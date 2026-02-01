สยามคูโบต้า x สระบุรี เดินหน้า Net Zero Emission ดัน “สระบุรีแซนด์บ๊อกซ์” เมืองต้นแบบปลอดการเผา

นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (ที่ 3 จากซ้าย) และนายรัชกฤต สงวนชีวิน ผู้จัดการฝ่าย Sustainability Development บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “Net Zero Emission จังหวัดสระบุรี” หรือโครงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายใต้แนวคิด “สระบุรี เมืองต้นแบบปลอดการเผา สู่ Net Zero Emission” เพื่อร่วมผลักดันเปลี่ยนจังหวัดสระบุรีให้เป็นต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของไทย ก่อนขยายผลสู่จังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรกรรมควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ตามโครงการ “สระบุรีแซนด์บ๊อกซ์” โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนการทำเกษตรปลอดการเผา การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง การใช้โดรนเพื่อการเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม เมื่อเร็วๆ นี้ ณ งานวันสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ รวมพลังสร้างเมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของประเทศไทย "สระบุรีแซนด์บ็อกซ์ กินได้" หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี