คิง เพาเวอร์ จัด "Pink Power & Charity Day" รณรงค์ตระหนักรู้โรคมะเร็งเต้านม

คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ The Moodie Davitt Report สื่อชั้นนำในอุตสาหกรรมค้าปลีกเพื่อการเดินทาง (Travel Retail) และการบิน ผู้ริเริ่มแคมเปญระดมทุนระดับโลก #KickCancerThon และศูนย์เต้านมถันยรักษ์ รวมถึงมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบราชชนนี จัดงาน Pink Power & Charity Day: United for Pink Hope ภายใต้แนวคิด “Think Global, Act Local” เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และระดมทุนสนับสนุนการป้องกัน และรักษาโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นภัยสุขภาพอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย ณ VS Square คิง เพาเวอร์ รางน้ำ
กิจกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมแสดงพลังในวาระสำคัญของอุตสาหกรรม Travel Retail โลก เพื่อเปลี่ยนวิกฤตความเจ็บป่วยให้เป็นพลังในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง โดย คิง เพาเวอร์ มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน (Early Detection) ให้แก่บุคลากร ควบคู่ไปกับการสนับสนุนพันธกิจของมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางมาตรฐานสากลด้านการตรวจวินิจฉัยเต้านมและงานวิจัยทางการแพทย์ของไทย
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม Health Forum และ Health Talk ซึ่งได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเนื้อหาครอบคลุมทั้งมิติด้านการป้องกัน การดูแลรักษา และเรื่องสำคัญอย่าง การเข้าถึงระบบการรักษา เพื่อมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันทางความรู้แก่ผู้ร่วมงาน ตลอดจนโซนกิจกรรมระดมทุนเพื่อการกุศลที่เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยั่งยืน
อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า “คิง เพาเวอร์ เชื่อว่าพลังขององค์กรไม่ได้วัดจากความสำเร็จทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่คือความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม ในขณะเดียวกัน เราให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสุขภาวะของพนักงานในทุกมิติ เพราะบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี คือรากฐานขององค์กรที่ยั่งยืน งาน Pink Power & Charity Day จึงเป็นตัวอย่างของการเชื่อมโยงนโยบายการดูแลพนักงาน เข้ากับการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม”
ด้าน นายแพทย์เฉลิมเดช กรรณวัฒน์ รังสีแพทย์ ประจำศูนย์ถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า “มะเร็งเต้านมยังคงเป็นภัยคุกคามสุขภาพอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย การตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาและการรอดชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องควบคู่กับการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการตรวจ จึงเป็นกุญแจสำคัญในการลดความสูญเสียจากโรคนี้”
งาน Pink Power & Charity Day: United for Pink Hope เป็นกิจกรรมที่สะท้อนภารกิจสำคัญที่ คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรควบคู่ไปกับสังคม ตลอดจนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสนับสนุนระบบสาธารณสุขไทย ผ่านการประสานความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม