เฮอร์บาไลฟ์ รับมอบโล่เกียรติคุณ “ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ” จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย บริษัทชั้นนำด้านโภชนาการและสุขภาพที่ดีระดับโลก เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ “ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ” จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ในฐานะผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจในการร่วมสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นภายในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี
ในโอกาสนี้ ดร.ภญ. วิภาดา แซ่เล้า ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรมด้านโภชนาการ เฮอร์บาไลฟ์ เอเชียแปซิฟิก เป็นตัวแทนบริษัทในการรับมอบโล่เกียรติคุณจาก นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
นายอธิปพงษ์ ผดุงเกียรติวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการ เฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล ‘ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ’ จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รางวัลนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการสนับสนุนชุมชนผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจที่ยึดถือมาโดยตลอด เราภูมิใจที่โครงการเพื่อสังคม (CSR) ทุกโครงการของเราได้รับความร่วมมืออันแข็งแกร่งจากนักธุรกิจอิสระและพนักงานร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมให้เห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม”
โดยโครงการ คาซ่า เฮอร์บาไลฟ์ (Casa Herbalife) เริ่มต้นขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2549 ภายใต้มูลนิธิเฮอร์บาไลฟ์ แฟมิลี่ (Herbalife Family Foundation - HFF) เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนให้เข้าถึงโภชนาการที่ดี โดยปัจจุบันมีพันธมิตรโครงการคาซ่า เฮอร์บาไลฟ์ 3 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิเด็ก, มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ซึ่งในปี 2568 ที่ผ่านมา มูลนิธิ HFF ได้บริจาคเงินรวมกว่า 35,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 1.2 ล้านบาท) ให้กับศูนย์คาซ่า เฮอร์บาไลฟ์ ในประเทศไทย และยังได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ บริจาคโลหิตประจำปี “Give Blood, Give Life” เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ซึ่งได้รับความสนใจและร่วมมือจากอาสาสมัครของบริษัทอย่างล้นหลาม รวมถึงการลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นเพื่อบริจาคอาหารและสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคอื่นๆ
ความสำเร็จด้านสังคมของ เฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย ยังการันตีด้วยรางวัล “AMCHAM Corporate Social Impact Awards 2025” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้กับสังคมไทย