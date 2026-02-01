สยามคูโบต้า จัดกิจกรรม “Connect the Dots” เชื่อมองค์ความรู้เกษตรกรทั่วประเทศ

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย นายปุณนะ วงศ์ธนาศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย ตลาดและบริการ (ที่ 4 จากซ้าย) เปิดกิจกรรม “Connect the Dots” ยกระดับและเชื่อมโยงเครือข่าย ภายใต้โครงการ “คูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ” โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรในโครงการ ร่วมแชร์ความสำเร็จ (Key Success) และประสบการณ์ในการทำการเกษตร เชื่อมโยงองค์ความรู้และเครือข่าย พร้อมช่วยยกระดับศักยภาพเกษตรกรอย่างรอบด้าน เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดในชุมชนของตนเอง สู่ชุมชนที่เข้มแข็งและความยั่งยืนของภาคการเกษตรไทย ณ คูโบต้า ฟาร์ม จ. ชลบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้
ภาพบุคคลในข่าวเรียงจากซ้ายไปขวา
1. นายฉัตรเชาวสิโรตม์ ยอดคีรี ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ห้วยตาดข่า จ.อุดรธานี
2. นายสันติภาพ จุลิวัลลี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหน่อไม้ฝรั่งปลอดภัยบ้านปลวกสูง (กลุ่มพัฒนา) จ.ลพบุรี
3. นางสาวอินถวา พรหมชินวงค์ วิสาหกิจชุมชนอาชีพข้าวไร่พัฒนาตำบลเขาดิน จ.กระบี่
4. นายปุณนะ วงศ์ธนาศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย ตลาดและบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
5. นางสาวเณนาลิน รุ่งเรื่องศรี วิสาหกิจชุมชนอาชีพข้าวไร่พัฒนาตำบลเขาดิน จ.กระบี่
6. นายธนัญชัย ศรีนรศักดิ์ศิลป์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันทรายน้อย จ.เชียงราย
7. นางสมหมาย ดวงดาว ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-หนองผักบุ้ง จ.เพชรบูรณ์