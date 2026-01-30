ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เปลี่ยน “ขยะ” ให้เป็น “คุณค่า” คืนสู่เขาใหญ่ ผ่านแคมเปญ Waste Nothing – มันส์ แล้ว ทิ้ง ปีที่ 3

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด นำรายได้จากการจำหน่ายขยะรีไซเคิล ภายใต้แคมเปญ “Waste Nothing – มันส์ แล้ว ทิ้ง” ปีที่ 3 มาต่อยอดในการสนับสนุนอุปกรณ์ภาคสนามให้แก่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สะท้อนแนวคิดการจัดการขยะอย่างครบวงจรที่เปลี่ยน “ของเสีย” ให้กลับมา “สร้างคุณค่า” และคืนประโยชน์สู่พื้นที่ต้นทาง โดยมี นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นผู้รับมอบ
นางสาววิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย รองประธานบริหารฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์ภาคสนามให้แก่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า “การเป็นผู้สนับสนุนหลักของงาน เป๊ปซี่ พรีเซนต์ บิ๊กเมาน์เท่นมิวสิคเฟสติวัล ทำให้เราเห็นโอกาสในการชวนผู้ร่วมงานนับหมื่นคนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ผ่านแคมเปญ ‘Waste Nothing – มันส์ แล้ว ทิ้ง’ เพื่อลดปริมาณขยะไปสู่หลุมฝังกลบ และสร้างคุณค่าจากขยะรีไซเคิลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ รายได้จากขยะรีไซเคิลไม่ได้จบลงแค่ในงาน แต่ถูกนำมาต่อยอดในการจัดหาอุปกรณ์ภาคสนามที่จำเป็น อาทิ เตาแก๊สสนาม แก๊สกระป๋อง ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย รวมมูลค่ากว่า 81,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผู้ทุ่มเทดูแลรักษาผืนป่าอย่างยากลำบาก สะท้อนถึงค่านิยมองค์กร ‘การเติบโตอย่างยั่งยืน’ (Growing for Good) และ ‘การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม’ (Giving Back to Society) ที่เรามุ่งเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม”
นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวเพิ่มเติมว่า “อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีพื้นที่ประมาณ 2,168.75 ตารางกิโลเมตร หรือมากกว่า 1.3 ล้านไร่ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ (World Heritage Site) และอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Park) การดูแลรักษาผืนป่าขนาดใหญ่ให้คงความอุดมสมบูรณ์ จำเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ภาคสนามหรือผู้พิทักษ์ป่า ที่ต้องออกลาดตระเวนในพื้นที่ป่าลึกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสำรวจทรัพยากร ปราบปรามการกระทำความผิด และฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ การที่ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และเป๊ปซี่โค ประเทศไทย ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ภาคสนามที่จำเป็น พร้อมอาหารและเครื่องดื่มเป็นประจำทุกปีเป็นปีที่ 3 ถือเป็นการช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือที่ดีระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน”
ทั้งนี้ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และเป๊ปซี่โค ประเทศไทย ยังได้ส่งมอบถังคัดแยกขวดพลาสติก PET จำนวน 55 ถัง ที่ใช้ในงาน “เป๊ปซี่ พรีเซนต์ บิ๊กเมาน์เท่นมิวสิคเฟสติวัล ครั้งที่ 15” ให้แก่สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ โดยมี นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ ของชุมชน อาทิ วัด โรงเรียน และร้านอาหาร เพื่อส่งเสริมการเก็บกลับขวด PET ใส ไม่มีสี เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นขวดใหม่ (Bottle-to-Bottle Recycling) อีกด้วย
ความร่วมมือภายใต้แคมเปญ “Waste Nothing - มันส์ แล้ว ทิ้ง” ปีที่ 3 ในงานเทศกาลดนตรี “เป๊ปซี่ พรีเซนต์ บิ๊กเมาน์เท่นมิวสิคเฟสติวัล ครั้งที่ 15” ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2568 ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ร่วมงาน โดยสามารถคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลหรือใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมได้สูงถึง 8,787 กิโลกรัม ประกอบด้วยขวดพลาสติก PET ใช้แล้ว 1,120 กิโลกรัม กระป๋องอะลูมิเนียม 965 กิโลกรัม ขยะทั่วไป 2,660 กิโลกรัม ขยะเศษอาหาร 2,410 กิโลกรัม และวัสดุรีไซเคิลอื่น ๆ อีก 1,632 กิโลกรัม ซึ่งตอกย้ำนโยบายการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน (Sustainable Packaging Management) ของซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และกลยุทธ์ pep+ (PepsiCo Positive) ของเป๊ปซี่โค ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ครบวงจรอย่างยั่งยืน ทั้งหมดนี้ไม่เพียงช่วยลดภาระขยะฝังกลบ แต่ยังสร้างคุณค่ากลับคืนสู่พื้นที่เขาใหญ่ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน