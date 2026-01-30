S&P เปลี่ยน "ขวดพลาสติก" ใช้แล้ว เป็น "เสื้อพนักงาน" กระตุ้นแยกขยะ-สร้างคุณค่าใหม่

S&P ส่งต่อขวดพลาสติกหลังการบริโภค โครงการ “ขวดนี้ไม่ใช้...เราขอนะ” มุ่งลดปัญหาขยะพลาสติก สร้างคุณค่าเป็น “เสื้อพนักงานS&P ปี 2568”
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำโดย มณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร สานต่อโครงการด้านสิ่งแวดล้อม “ขวดนี้ไม่ใช้...เราขอนะ” ภายใต้โครงการ “แยกขยะให้ถูกถัง ปลูกฝังจิตสำนึก” เพื่อรณรงค์และปรับพฤติกรรมการแยกขยะแก่พนักงาน นำขยะแต่ละประเภทไปกำจัดอย่างถูกวิธี
โดยโครงการ “ขวดนี้ไม่ใช้...เราขอนะ” รวบรวมและส่งต่อขวดพลาสติกใสหลังการบริโภค เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแปลงเป็น “เสื้อพนักงาน S&P ปี 2568” ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นำทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วมาสร้างคุณค่าเป็นของชิ้นใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โครงการ “ขวดนี้ไม่ใช้...เราขอนะ” เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 เพื่อรณรงค์ลูกค้าและพนักงานเก็บขวดน้ำดื่มที่ไม่ใช้แล้วหลังการบริโภค สำหรับส่งต่อไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และลดปัญหาขยะพลาสติก จากสำนักงาน โรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตเบเกอรี่S&P และร้านS&P 10 จุดขาย จากนั้นบริษัทฯ ได้ขยายจุดรับขวดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีจุดรับขวดของโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 104 จุดขาย โดยส่งต่อขวดแก่โครงการ Youเทิร์น by GC พันธมิตรด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน S&P ส่งต่อขวดพลาสติกแล้วทั้งสิ้น 13,160 กิโลกรัม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 13,410 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ได้ถึง 1,504 ต้น
สำหรับในปี 2568 ขวดพลาสติกที่บริษัทฯ ส่งเข้ากระบวนการรีไซเคิล สามารถผลิตเป็น “เสื้อพนักงานS&P Upcycling ปี 2568” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะ ที่สามารถสร้างคุณค่าเป็นของชิ้นใหม่จากการหมุนเวียนทรัพยากรไม่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดปัญหาโลกร้อน ตลอดจนเป็นการสร้างความภูมิใจแก่พนักงานด้วย
เอส แอนด์ พี ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม อีกทั้งยังขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมผลักดันให้เกิดการแยกขยะอย่างเป็นระบบ ลดขยะให้เป็นศูนย์ เพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน