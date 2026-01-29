กรุงศรี ส่งเสริม Circular Economy สร้างสรรค์แผนที่กรุงเทพมหานคร ผ่านงานศิลปะ

กรุงศรีผนึกพันธมิตรส่งเสริม Circular Economy ผ่านงานศิลปะ “The Sustainable Map: Map of Bangkok”
นายธงชัย วาจาพัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนกรุงศรี รับมอบผลงานประติมากรรม “The Sustainable Map: Map of Bangkok” จากนางสาววิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ (กลาง) ผู้บริหาร บริษัท เทิร์นทูอาร์ต จำกัด โดยมี นายศิระ อุดล (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารกรุงศรี สำนักงานเพลินจิต
ประติมากรรมดังกล่าวสะท้อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่มุ่งลดปริมาณขยะและสร้างคุณค่ากลับคืนสู่สังคม ผ่านการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากก่อสร้างมากกว่า 300 กิโลกรัม มารังสรรค์เป็นแผนที่กรุงเทพมหานคร โดยถ่ายทอดเรื่องราวของสถานที่สำคัญจำนวน 179 แห่งบนแผนที่อย่างมีเอกลักษณ์ นอกจากนี้ ลูกค้าของธนาคารและประชาชนทั่วไปยังสามารถสแกน QR Code บนแผนที่เพื่อศึกษาและวางแผนการเดินทางไปยังสถานที่สำคัญ อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงการผสานพลังของศิลปะเข้ากับมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว
นายธงชัย วาจาพัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนกรุงศรี รับมอบผลงานประติมากรรม “The Sustainable Map: Map of Bangkok” จากนางสาววิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ (กลาง) ผู้บริหาร บริษัท เทิร์นทูอาร์ต จำกัด โดยมี นายศิระ อุดล (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารกรุงศรี สำนักงานเพลินจิต
ประติมากรรมดังกล่าวสะท้อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่มุ่งลดปริมาณขยะและสร้างคุณค่ากลับคืนสู่สังคม ผ่านการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากก่อสร้างมากกว่า 300 กิโลกรัม มารังสรรค์เป็นแผนที่กรุงเทพมหานคร โดยถ่ายทอดเรื่องราวของสถานที่สำคัญจำนวน 179 แห่งบนแผนที่อย่างมีเอกลักษณ์ นอกจากนี้ ลูกค้าของธนาคารและประชาชนทั่วไปยังสามารถสแกน QR Code บนแผนที่เพื่อศึกษาและวางแผนการเดินทางไปยังสถานที่สำคัญ อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงการผสานพลังของศิลปะเข้ากับมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว