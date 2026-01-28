5 เคล็ดลับ "กู้คืนสุขภาพ" ฉบับเร่งด่วน / นพ.วีรยุทธ ตะโนรี

หลังจากผ่านช่วงเทศกาลแห่งความสุข ทั้งการปาร์ตี้หนัก กินดื่มไม่อั้น และอดหลับอดนอนจากการเดินทาง หลายคนมักกลับมาพร้อมกับอาการ Post-Holiday Syndrome หรือภาวะอ่อนเพลียหลังวันหยุดยาว ทั้งน้ำหนักตัวที่พุ่งขึ้น อาการบวมน้ำ และความรู้สึกไม่สดชื่น บทความนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.วีรยุทธ ตะโนรี (ว.40915) แพทย์เฉพาะทางด้านเวชปฏิบัติทั่วไป ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลนวเวช มาให้ความรู้เกี่ยวกับ 5 เคล็ดลับกู้คืนสุขภาพฉบับเร่งด่วน เพื่อให้คุณกลับมาฟิตพร้อมลุยงานในปีใหม่อย่างเต็มที่
นี่คือคำแนะนำที่ทำตามได้ง่าย ๆ ทันทีดังนี้
1.ล้าง โซเดียมและน้ำตาล ออกจากร่างกาย
ช่วงปีใหม่เรามักทานอาหารรสจัด เค็ม (โซเดียมสูง) และหวานจัด ซึ่งทำให้ตัวบวมและระบบเผาผลาญแปรปรวน สิ่งที่ต้องทำคือการดื่มน้ำเปล่าให้ได้วันละ 2-3 ลิตร ในระหว่างวัน การดื่มน้ำจะช่วยขับโซเดียมส่วนเกิน ลดอาการตัวบวม และช่วยให้ไตทำงานดีขึ้น หลีกเลี่ยงอาหารประเภทของหมักดอง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปmและงดน้ำหวาน/อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์mเพื่อให้ตับอ่อนได้พักจากการหลั่งอินซูลินหนักๆซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดเบาหวาน
2. ปรับ นาฬิกาชีวิตใหม่
การนอนดึกช่วงปีใหม่ทำให้ฮอร์โมนในร่างกายแปรปรวน ส่งผลให้ตื่นมาแล้วเพลีย ไม่สดชื่น สิ่งที่ต้องทำ คือการเข้านอนให้เร็วขึ้นกว่าปกติ 1-2 ชั่วโมง และตื่นเวลาเดิม เพื่อบังคับให้ร่างกายจำเวลาตื่นนอนใหม่โดยการงดเล่นมือถือก่อนนอน 30 นาที
แสงสีฟ้าจากหน้าจอจะยับยั้งเมลาโทนินทำให้หลับไม่ลึกและสร้างบรรยากาศห้องนอนให้สบายดังนี้
ไฟ: เปลี่ยนจากไฟสีขาวสว่างจ้า เป็นไฟสีส้มหรือโคมไฟหัวเตียงอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนนอน แสงสีส้มจะเลียนแบบแสงอาทิตย์ตกดิน ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น
กลิ่น: จุดเทียนหอมหรือใช้ก้านไม้หอมระเหย กลิ่นลาเวนเดอร์, คาโมมายล์ หรือวนิลา กลิ่นเหล่านี้มีผลวิจัยยืนยันว่าช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดและปรับคลื่นสมองให้เข้าสู่โหมดผ่อนคลาย
เสียง: ความเงียบสงบคือสิ่งที่ดีที่สุด แต่หากติดเสียงให้เลือกฟัง White Noise หรือเสียงธรรมชาติเบา ๆ และควรงดเสียงรบกวนจากทีวีหรือมือถือ เพื่อให้ร่างกายเข้าสู่ระยะหลับลึกได้ยาวนานตลอดคืน
3. ขยับ ร่างกายเบา ๆ ไม่ต้องหักโหม
หากรู้สึกอึดอัด อย่าเพิ่งรีบออกกำลังกายหนักๆ เพราะร่างกายที่อ่อนเพลียอาจบาดเจ็บได้ง่าย โดยเน้นการเดินเร็วหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างน้อย 20-30 นาที เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและขับกรดแลคติกที่คั่งค้าง จะสามารถช่วยลดอาการปวดเมื่อยจากการนั่งรถนาน ๆ และช่วยปลุกสมองให้ตื่นตัว
4. เช็คสุขภาพ ตับ ไต น้ำตาลและไขมัน
สำหรับสายดื่มหนักหรือรับประทานบุฟเฟต์จัดหนักติดต่อกันหลายวัน ช่วงต้นปีเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการตรวจสุขภาพ โดยเฉพาะค่าไขมันในเลือด ค่าน้ำตาล การทำงานของตับและไต เพื่อวางแผนดูแลตัวเอง เนื่องจากโรคต่าง ๆ ในระยะแรก มักไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ
5. ภาวะหดหู่ หลังวันหยุด (Post-Holiday Blues)
เป็นภาวะหดหู่หลังวันหยุดเป็นเรื่องปกติทางจิตวิทยา วิธีการดูแล คืออย่าเพิ่งโหมงานหนักในวันแรก ให้เริ่มจากการจัดโต๊ะทำงานหรือจดลิสต์สิ่งที่ต้องทำไล่ลำดับความสำคัญและที่สำคัญวางแผนทริปพักผ่อนครั้งต่อไปไว้คร่าว ๆ เพื่อให้สมองมีเป้าหมายและความหวังในการทำงาน การดูแลสุขภาพหลังปีใหม่ คือการปรับสมดุลให้ร่างกายกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ปีนี้เป็นปีที่คุณมีสุขภาพดีที่สุด