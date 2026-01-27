โคคา-โคล่า จัดฟุตบอลคลินิก “เสริมทักษะเยาวชน สร้างอนาคตฟุตบอลไทย”

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมฟุตบอลคลินิก “เสริมทักษะเยาวชน สร้างอนาคตฟุตบอลไทย” ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แคมเปญ FIFA WORLD CUP™ TROPHY TOUR BY COCA-COLA ที่ได้นำถ้วย FIFA World Cup Trophy ของจริง มาจัดแสดงที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ กิจกรรมฟุตบอลคลินิกเปิดโอกาสให้นักฟุตบอล เยาวชนไทยได้สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ทักษะการเล่นฟุตบอลจากนักฟุตบอลระดับโลก เพื่อจุดประกาย ความฝันก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพ
กิจกรรมครั้งนี้มีเยาวชนผู้มีพรสวรรค์ทางฟุตบอลอายุระหว่าง 13-19 ปี จำนวน 100 คน ได้ร่วมฝึกซ้อมกับ จิลแบร์โต ซิลวา (Gilberto Silva) แชมป์ FIFA World Cup™ ปี 2002 ในฐานะ FIFA Legend และตอง กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ โค้ชผู้รักษาประตูทีมชาติไทย โดยเยาวชนที่เข้าร่วมประกอบด้วย นักฟุตบอล เยาวชนที่โดดเด่นจากการแข่งขันฟุตบอลยุวชนหาดทิพย์คัพในภาคใต้จำนวน 20 คน และเยาวชนที่ผ่าน การคัดเลือกผ่านทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ อีก 80 คน ซึ่งมาจาก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, การท่าเรือ เอฟซี และเมืองทอง ยูไนเต็ด ที่ได้รับการสนับสนุนจากไทยน้ำทิพย์ รวมถึง ทีมเยาวชนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๐ นำประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกมาสู่เยาวชนไทย
การฝึกซ้อมเน้นหลักการพื้นฐานระดับมืออาชีพ ทั้งทักษะการควบคุมลูกบอลขั้นสูง กลยุทธ์ต่างๆ และเสริมสร้าง ทัศนคติแชมป์ที่จำเป็นต่อการแข่งขันในเวทีฟุตบอลระดับโลก โดยเยาวชนจะได้ฝึกทักษะตามฐานต่าง ๆ ได้แก่
ฐานที่ 1 การยิงประตู เพื่อเสริมทักษะความแม่นยำและเทคนิคการยิงอย่างมืออาชีพ
ฐานที่ 2 การครอบครองบอล พัฒนาทักษะการเลี้ยงและควบคุมลูกในสถานการณ์ต่างๆ
ฐานที่ 3 การเล่นเกมรุก-รับ เรียนรู้กลยุทธ์การเล่นเป็นทีมและการเปลี่ยนจากการรับสู่การรุก
ฐานที่ 4 ผู้รักษาประตู ฝึกเทคนิคเฉพาะทางสำหรับการรักษาประตูระดับมืออาชีพ
ฮาน ทเว เพียว ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด โคคา-โคล่า ประจำประเทศไทย และลาว ร่วมตอกย้ำ ถึงความมุ่งมั่นของ “โคคา-โคล่า” ในการสนับสนุนกีฬาและพัฒนาเยาวชนไทยว่า “โคคา-โคล่า มีความมุ่งมั่นมา อย่างยาวนานในการสนับสนุนกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย โดยเฉพาะระดับเยาวชน การนำถ้วย FIFA World Cup Trophy ของจริง มาจัดแสดงที่ประเทศไทย และจัดกิจกรรมฟุตบอลคลินิกร่วมกับนักฟุตบอลระดับโลกในครั้งนี้ เรามุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความฝัน และเสริมทักษะเพื่อปูทางให้นักกีฬา ฟุตบอลเยาวชนไทยได้ก้าวไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่างแท้จริง”
๐ โค้ชทีมชาติไทยยกระดับทักษะนักฟุตบอลเยาวชน
ตอง กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ ผู้รักษาประตูในตำนานของทีมชาติไทยที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งโค้ชพัฒนา นักเตะรุ่นใหม่ ร่วมฝึกสอนเคียงข้างกับ จิลแบร์โต ซิลวา เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วม กล่าวว่า “การได้ฝึกสอนนักฟุตบอลเยาวชนไทยที่มีความสามารถ 100 คน ร่วมกับตำนานแชมป์โลก FIFA World Cup อย่างจิลแบร์โต ซิลวา ในวันนี้ เป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก ทั้งสำหรับน้องๆ และสำหรับพวกเราทุกคนด้วย การได้เห็นน้องๆ ซึมซับเทคนิคระดับโลกและแนวความคิดของแชมป์ถือเป็นสิ่งที่มีค่ามาก น้องๆ กลุ่มนี้มี พรสวรรค์โดดเด่นและมีความมุ่งมั่นสูง การฝึกซ้อมแบบลงมือปฏิบัติจริงอย่างนี้ จะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง ให้กับอนาคตกีฬาฟุตบอลไทย ผมภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับ “โคคา-โคล่า” และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ สร้างโอกาสให้เยาวชนของเรา และยกระดับนักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นต่อไป”
๐ สร้างโอกาสให้เยาวชนไทยผ่านความร่วมมือ
แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชาย ทีมชาติไทยชุดใหญ่ กล่าวว่า “สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง ประเทศไทยฯ ขอขอบคุณ “โคคา-โคล่า” ที่นำโอกาสพิเศษนี้มาสู่นักฟุตบอลเยาวชน เพราะเยาวชนนักฟุตบอลไทย มีศักยภาพสูงและมีความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่ง หากได้รับการฝึกซ้อมและคำแนะนำจากมืออาชีพ พวกเขาจะมี ความพร้อมมากขึ้นในการไล่ตามความฝัน กิจกรรมฟุตบอลคลินิกในวันนี้เป็นประสบการณ์ระดับโลกที่สามารถ เปลี่ยนแปลงเส้นทางอาชีพของนักกีฬาเยาวชนได้อย่างแท้จริง การที่เยาวชนไทยกว่า 100 คน ได้ฝึกซ้อมกับ ตำนานแชมป์โลก FIFA World Cup อย่าง จิลแบร์โต ซิลวา และนักฟุตบอลทีมชาติของเรา จะสร้างสภาพ แวดล้อมการเรียนรู้ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาไปอีกหลายปีข้างหน้า”
๐ เตรียมพบกิจกรรมอีกมากมายตลอดทั้งแคมเปญ
กิจกรรมฟุตบอลคลินิกครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกิจกรรมอีกมากมายที่ “โค้ก” เตรียมจัดเต็มตลอดทั้งแคมเปญ ในปี พ.ศ. 2569 เพื่อสร้างสีสันความสุขสนุกสนานให้แฟนฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ “โคคา-โคล่า” ในการเฉลิมฉลองความงามของกีฬาฟุตบอล และสนับสนุนการพัฒนานักฟุตบอลไทยในทุกระดับ