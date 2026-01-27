xs
ยูนิโคล่ x ยูเนสโกและกรุงเทพมหานคร เปิดนิทรรศการ "ดิจิทัลเสมือนจริง" ชวนเยาวชนเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก ร่วมกับสำนักงานยูเนสโกส่วนภูมิภาค ณ กรุงเทพฯ และสำนักงานเพื่อการประสานงานสหประชาชาติในเอเชียและแปซิฟิก (ยูเนสโก กรุงเทพฯ) และกรุงเทพมหานคร เดินหน้าสานต่อโครงการรักษามหาสมุทรของเราให้ยั่งยืน (Sustaining Our Oceans) ของยูเนสโก เปิดพื้นที่การเรียนรู้เรื่องมหาสมุทรสำหรับเยาวชน ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพฯ โดยนำเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบเสริม (Augmented Reality: AR) และเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality: VR) มาใช้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มาเยี่ยมชมได้สำรวจระบบนิเวศทางทะเล ทำความเข้าใจความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล และสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมหาสมุทร สู่การอนุรักษ์และการเปลี่ยนแปลงทะเลอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “Voices for the Ocean” ที่เป็นกระบอกเสียงสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องทะเลไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวันการศึกษาโลกในวันที่ 24 มกราคมนี้อีกด้วย

(จากซ้ายไปขวา) นายปพล วุฒิไกรเกรียง รองเจ้าหน้าที่โครงการ ด้านการศึกษา ยูเนสโก กรุงเทพฯ, นางริกะ โยโรซุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และสำนักภูมิภาคด้านการศึกษาเอเชียและแปซิฟิก (UNESCO Bangkok), มร.โยชิทาเกะ วากากุวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด, นายปิยะวัฒน์ สายแสง ผู้อำนวยการกองหอสมุดและการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร และ ด. ญ.สิสราญ ปฐวีกานต์ (น้องสโนว์) ผู้แทนเยาวชนจากศูนย์การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม (EEC) ประเทศไทย)
มร. โยชิทาเกะ วากากุวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ความมุ่งมั่นของ ยูนิโคล่ต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลนั้น มีรากฐานมาจากปรัชญาของแบรนด์ที่ว่า ‘ปลดล็อกพลังแห่งเสื้อผ้า’ (Unlocking the Power of Clothing) ซึ่งมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายคุณภาพสูงให้กลายเป็น ‘พลังแห่งความดี’ (Force for Good) โดยการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของอุตสาหกรรมและการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ยูนิโคล่ ประเทศไทย เน้นย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนสิ่งแวดล้อม ชุมชน และเยาวชน ผ่านโครงการ ‘Sustaining Our Oceans’ โดยมีเป้าหมายเพื่อ “ช่วยให้เยาวชนไทยก้าวข้ามจากการรับรู้ไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงในการปกป้องมหาสมุทรของประเทศไทย”ยูนิโคล่ ยังคงเดินหน้าสนับสนุนเยาวชน ผ่านโปรแกรมความรับผิดชอบต่อสังคมในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเสื้อผ้าและกิจกรรมกีฬา ตลอดจนด้านการศึกษาและนวัตกรรม”

การจัดกิจกรรมเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับมหาสมุทรในวันการศึกษาโลกครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของยูเนสโกต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 4 (SDG 4) และการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD) พร้อมทั้งเสริมพลังให้แก่เด็กและเยาวชนในฐานะตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง และเชื่อมโยงสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ในวันนี้กับการตัดสินใจเพื่ออนาคตของโลกในวันข้างหน้า

"มหาสมุทรไม่ใช่เพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติ แต่มันคืออนาคตของเรา เมื่อเยาวชนได้รับพื้นที่ในการเรียนรู้ แสดงออก และลงมือทำ พวกเราก็รู้สึกถึงความรับผิดชอบในการปกป้องมันเพื่อคนรุ่นต่อไป" ด. ญ. สิสราญ ปฐวีกานต์ ผู้แทนเยาวชนจากศูนย์การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม (EEC) ประเทศไทย กล่าวระหว่างร่วมวงเสวนา

คำกล่าวนี้มีขึ้นในวงเสวนาที่เปิดตัวนิทรรศการการศึกษามหาสมุทรแบบเสมือนจริง ซึ่งยูเนสโกมอบให้แก่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ นิทรรศการนี้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแบบโต้ตอบ รวมถึงเกมเสมือนจริง (VR) และเสริมความเป็นจริง (AR) เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ได้สำรวจระบบนิเวศทางทะเล เข้าใจผลกระทบของมนุษย์ และเชื่อมโยงทางเลือกในชีวิตประจำวันกับสุขภาวะของมหาสมุทร


นิทรรศการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับภูมิภาค “รักษ์มหาสมุทรของเรา: สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อมหาสมุทรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ดำเนินงานโดยยูเนสโกด้วยการสนับสนุนจากบริษัท ฟาสต์ รีเทลลิ่ง จำกัด (บริษัทแม่ของยูนิโคล่) โครงการนี้ดำเนินการภายใต้โครงการมนุษย์และชีวมณฑลของยูเนสโกในอินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงเยาวชนกับระบบนิเวศที่พวกเขาพึ่งพิง ท่ามกลางความท้าทายร่วมกัน เช่น มลพิษและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

"มหาสมุทรเชื่อมโยงพวกเราทุกคน อนาคตของมหาสมุทรคืออนาคตของเรา" นางริกะ โยโรซุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และสำนักภูมิภาคด้านการศึกษาเอเชียและแปซิฟิก (UNESCO Bangkok) กล่าว “ด้วยพลังของการศึกษา นวัตกรรม และเยาวชน เราสามารถสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นร่วมกันได้”

"ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร เราเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ควรจำกัดอยู่เพียงในห้องเรียน" นายปิยะวัฒน์ สายแสง ผู้อำนวยการกองหอสมุดและการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร กล่าว “ผ่านความร่วมมือกับยูเนสโก การศึกษาด้านมหาสมุทรจะสามารถเข้าถึงเด็ก ครอบครัว และชุมชนในกรุงเทพฯ ได้มากยิ่งขึ้น”


เยี่ยมพื้นที่การเรียนรู้เรื่องมหาสมุทรสำหรับเยาวชน ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบเสริม (Augmented Reality: AR) และเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality: VR) ได้แล้ววันนี้ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) และเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ Sustaining Our Oceans ได้ที่ https://www.sustainingouroceans.com/

