ยูนิโคล่ x ยูเนสโกและกรุงเทพมหานคร เปิดนิทรรศการ "ดิจิทัลเสมือนจริง" ชวนเยาวชนเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเล

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก ร่วมกับสำนักงานยูเนสโกส่วนภูมิภาค ณ กรุงเทพฯ และสำนักงานเพื่อการประสานงานสหประชาชาติในเอเชียและแปซิฟิก (ยูเนสโก กรุงเทพฯ) และกรุงเทพมหานคร เดินหน้าสานต่อโครงการรักษามหาสมุทรของเราให้ยั่งยืน (Sustaining Our Oceans) ของยูเนสโก เปิดพื้นที่การเรียนรู้เรื่องมหาสมุทรสำหรับเยาวชน ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพฯ โดยนำเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบเสริม (Augmented Reality: AR) และเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality: VR) มาใช้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มาเยี่ยมชมได้สำรวจระบบนิเวศทางทะเล ทำความเข้าใจความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล และสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมหาสมุทร สู่การอนุรักษ์และการเปลี่ยนแปลงทะเลอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “Voices for the Ocean” ที่เป็นกระบอกเสียงสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องทะเลไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวันการศึกษาโลกในวันที่ 24 มกราคมนี้อีกด้วย
มร. โยชิทาเกะ วากากุวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ความมุ่งมั่นของ ยูนิโคล่ต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลนั้น มีรากฐานมาจากปรัชญาของแบรนด์ที่ว่า ‘ปลดล็อกพลังแห่งเสื้อผ้า’ (Unlocking the Power of Clothing) ซึ่งมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายคุณภาพสูงให้กลายเป็น ‘พลังแห่งความดี’ (Force for Good) โดยการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของอุตสาหกรรมและการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ยูนิโคล่ ประเทศไทย เน้นย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนสิ่งแวดล้อม ชุมชน และเยาวชน ผ่านโครงการ ‘Sustaining Our Oceans’ โดยมีเป้าหมายเพื่อ “ช่วยให้เยาวชนไทยก้าวข้ามจากการรับรู้ไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงในการปกป้องมหาสมุทรของประเทศไทย”ยูนิโคล่ ยังคงเดินหน้าสนับสนุนเยาวชน ผ่านโปรแกรมความรับผิดชอบต่อสังคมในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเสื้อผ้าและกิจกรรมกีฬา ตลอดจนด้านการศึกษาและนวัตกรรม”
การจัดกิจกรรมเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับมหาสมุทรในวันการศึกษาโลกครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของยูเนสโกต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 4 (SDG 4) และการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD) พร้อมทั้งเสริมพลังให้แก่เด็กและเยาวชนในฐานะตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง และเชื่อมโยงสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ในวันนี้กับการตัดสินใจเพื่ออนาคตของโลกในวันข้างหน้า
"มหาสมุทรไม่ใช่เพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติ แต่มันคืออนาคตของเรา เมื่อเยาวชนได้รับพื้นที่ในการเรียนรู้ แสดงออก และลงมือทำ พวกเราก็รู้สึกถึงความรับผิดชอบในการปกป้องมันเพื่อคนรุ่นต่อไป" ด. ญ. สิสราญ ปฐวีกานต์ ผู้แทนเยาวชนจากศูนย์การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม (EEC) ประเทศไทย กล่าวระหว่างร่วมวงเสวนา
คำกล่าวนี้มีขึ้นในวงเสวนาที่เปิดตัวนิทรรศการการศึกษามหาสมุทรแบบเสมือนจริง ซึ่งยูเนสโกมอบให้แก่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ นิทรรศการนี้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแบบโต้ตอบ รวมถึงเกมเสมือนจริง (VR) และเสริมความเป็นจริง (AR) เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ได้สำรวจระบบนิเวศทางทะเล เข้าใจผลกระทบของมนุษย์ และเชื่อมโยงทางเลือกในชีวิตประจำวันกับสุขภาวะของมหาสมุทร
นิทรรศการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับภูมิภาค “รักษ์มหาสมุทรของเรา: สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อมหาสมุทรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ดำเนินงานโดยยูเนสโกด้วยการสนับสนุนจากบริษัท ฟาสต์ รีเทลลิ่ง จำกัด (บริษัทแม่ของยูนิโคล่) โครงการนี้ดำเนินการภายใต้โครงการมนุษย์และชีวมณฑลของยูเนสโกในอินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงเยาวชนกับระบบนิเวศที่พวกเขาพึ่งพิง ท่ามกลางความท้าทายร่วมกัน เช่น มลพิษและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
"มหาสมุทรเชื่อมโยงพวกเราทุกคน อนาคตของมหาสมุทรคืออนาคตของเรา" นางริกะ โยโรซุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และสำนักภูมิภาคด้านการศึกษาเอเชียและแปซิฟิก (UNESCO Bangkok) กล่าว “ด้วยพลังของการศึกษา นวัตกรรม และเยาวชน เราสามารถสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นร่วมกันได้”
"ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร เราเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ควรจำกัดอยู่เพียงในห้องเรียน" นายปิยะวัฒน์ สายแสง ผู้อำนวยการกองหอสมุดและการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร กล่าว “ผ่านความร่วมมือกับยูเนสโก การศึกษาด้านมหาสมุทรจะสามารถเข้าถึงเด็ก ครอบครัว และชุมชนในกรุงเทพฯ ได้มากยิ่งขึ้น”
เยี่ยมพื้นที่การเรียนรู้เรื่องมหาสมุทรสำหรับเยาวชน ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบเสริม (Augmented Reality: AR) และเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality: VR) ได้แล้ววันนี้ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) และเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ Sustaining Our Oceans ได้ที่ https://www.sustainingouroceans.com/