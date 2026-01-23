รายแรกในไทย!! NEC จับมือ N Health เปิดตัว “FonesVisuas” นวัตกรรมวิเคราะห์โปรตีนจากเลือด

จะเป็นอย่างไร หากอนาคตของการดูแลสุขภาพไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยการรักษาเมื่อเจ็บป่วยเท่านั้น แต่เริ่มจากการตรวจพบสัญญาณตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อให้เราสามารถดูแลและป้องกันได้ก่อนที่โรคจะเกิดขึ้นจริง
ในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เผชิญกับผลกระทบของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD หรือ Non-Communicable Diseases) และประชากรสูงวัย การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันจึงกลายเป็นวาระสาคัญระดับชาติ นวัตกรรมหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้คือ FonesVisuas ซึ่งเป็นโซลูชันการวิเคราะห์โปรตีนในเลือด ที่นำเข้ามาในประเทศไทยผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง NEC Thailand และ N Health
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด หรือ N Health (เอ็น เฮลท์) เป็นผู้นำในธุรกิจตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของประเทศไทย ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย N Health เป็นผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัยขั้นสูงแก่โรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทย์ ครอบคลุมกว่า 80 สาขา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ NEC ประเทศไทย และ N Health ในด้านการดูแลสุขภาพ ที่ต้องผสานทั้งการวิเคราะห์ขั้นสูงและผลกระทบบนโลกความเป็นจริงเข้าด้วยกัน โดยมร. อิชิโร คูริฮาระ ประธานบริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ NEC กล่าวว่า “แนวทางของเราเน้นการป้องกันโรคมากกว่าการรักษาเมื่อเกิดโรคแล้ว โดยการใช้เทคโนโลยี เราช่วยให้ผู้คนเข้าใจสุขภาพของตนเองได้ดีขึ้นและรู้สึกมั่นใจในการจัดการอนาคตของตนเอง”
๐ FonesVisuas : เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมด้านสุขภาพเชิงพยากรณ์ที่โลกพิสูจน์แล้ว
FonesVisuas คือโซลูชันด้านสุขภาพเชิงการวิเคราะห์และประเมินล่วงหน้าที่ให้บริการโดย FonesLife Corporation (บริษัทในเครือของ NEC Corporation) และจัดจำหน่ายในประเทศไทยภายใต้ข้อตกลงที่ลงนามระหว่าง NEC Thailand และ N Health FonesVisuas ใช้เลือดในปริมาณน้อยแต่สามารถวิเคราะห์โปรตีน 7,000 กว่าชนิดได้ ในการระบุตัวบ่งชี้ความเสี่ยงในระยะเริ่มต้นของโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง มะเร็งปอด มะเร็งต่อมลูกหมาก และภาวะสมองเสื่อม หลายปีก่อนที่อาการจะปรากฏขึ้น
การตรวจนี้ไม่จำเป็นต้องงดอาหาร ซึ่งแตกต่างจากการตรวจสุขภาพแบบดั้งเดิม และใช้ตัวอย่างเลือดเพียงเล็กน้อย และให้ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงกับแต่ละบุคคล การเปลี่ยนแปลงจากการดูแลตามอาการไปสู่การป้องกันล่วงหน้าถือเป็นก้าว
๐ กระโดดครั้งใหญ่ในแนวคิดด้านการดูแลสุขภาพเชิงรุก
นอกเหนือจากความร่วมมือกับ N Health แล้ว FonesVisuas ยังได้รับเลือกจากศูนย์บริการดูแลสุขภาพยุคใหม่และเครือข่ายสถานดูแลความเป็นเลิศด้านสุขภาพ หรือ Wellness Center ชั้นนำทั่วโลก ซึ่งการยอมรับในระดับสากลในการนำไปให้บริการนี้ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในโซลูชันด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
มร.คุริฮาระ กล่าวว่า “FonesVisuas ไม่ใช่แค่นวัตกรรม แต่เป็นการเสริมศักยภาพ”และเน้นย้ำว่า “การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันช่วยให้แต่ละบุคคลเข้าใจความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนที่โรคจะลุกลาม นั่นคือพลังที่แท้จริงของสุขภาพดิจิทัล”
นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health) กล่าวถึงความสำคัญในความร่วมมือครั้งนี้ว่า “ความร่วมมือกับ NEC ในครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญของ N Health ในการยกระดับการดูแลสุขภาพของคนไทย จากการตรวจเพื่อวินิจฉัย ไปสู่การดูแลสุขภาพเชิงพยากรณ์และป้องกันล่วงหน้า FonesVisuas ช่วยให้เราสามารถมองเห็นความเสี่ยง ด้านสุขภาพตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และนำข้อมูลเชิงลึกไปต่อยอดสู่การดูแลที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ซึ่งไม่เพียงช่วยลดภาระโรคในระยะยาว แต่ยังสนับสนุนระบบสุขภาพที่ยั่งยืนของประเทศ”
๐ อนาคตของเวชศาสตร์เชิงป้องกัน มาถึงแล้ว
พลังพลักดันใหม่ครั้งนี้เกิดขึ้นได้จริงเมื่อปลายปีที่ผ่านมา เมื่อ NEC เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีของ BDMS เป็นครั้งแรก ในระหว่างการสัมมนาช่วงอาหารกลางวัน ดร. อิวะโอ วากะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัท FonesLife Corporation (ญี่ปุ่น) ได้นำเสนอถึงบทบาทของโปรตีโอมิกส์ในเวชศาสตร์ป้องกัน
NEC ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประยุกต์ เข้ามาช่วยให้ N Health สามารถพัฒนาไปสู่การมุ่งเน้นด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า ถือเป็นก้าวสำคัญใหม่สำหรับบริษัท ในการนำเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือและชาญฉลาดมาใช้ในการส่งมอบบริการ การตรวจประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพตั้งแต่ระยะเริ่มต้น สามารถทำได้ด้วยการตรวจเลือดเพียงหยดเดียว ช่วยให้การดูแลสุขภาพเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์เฉพาะบุคคล