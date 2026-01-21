กทม. - SCGC ร่วมเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้ว สู่ “เก้าอี้รักษ์โลก” สร้างเมืองต้นแบบ “ไม่เทรวม”

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเก้าอี้รักษ์โลก จำนวน 150 ตัว จาก นายชาตรี เอี่ยมโสภณา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ผู้นำธุรกิจพอลิเมอร์และโซลูชันครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ณ บริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร (เมื่อ 13 ม.ค. 69)
โดยเก้าอี้รักษ์โลกนี้ผลิตจากพลาสติกใช้แล้วที่ประชาชนร่วมกันคัดแยกในกิจกรรมต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น งานกาชาดประจำปี 2568 ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริม อำนวยความสะดวก และแนะนำประชาชนผู้เข้าร่วมงานคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางตามแนวทาง “ไม่เทรวม” แยกขยะ เป็น 3 ประเภท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และจัดการอย่างถูกวิธี ประกอบด้วย ขยะอินทรีย์ สำนักงานเขตพื้นที่นำไปหมักทำปุ๋ย และส่งต่อเกษตรกรเป็นอาหารสัตว์ ขยะทั่วไป เก็บรวบรวมส่งกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะและขยะรีไซเคิล คัดแยกเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เป็นการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นระบบ และนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและได้นำมาผลิตเป็นเก้าอี้รักษ์โลก โดยใช้กล่องข้าว (กล่องใส) จำนวน 200 กล่อง เป็นเก้าอี้ 1 ตัว ด้วยเทคโนโลยีจาก SCGC ช่วยลดปริมาณพลาสติกใช้แล้วถึง 9,000 กิโลกรัม สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 17,000 กิโลกรัมคาร์บอน เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 770 ต้น ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ตอกย้ำการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีขยะเกือบ 10,000 ตัน/วัน มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะประมาณ 7,000 ล้านบาท/ปี มีพนักงานเก็บขยะ 6,000 คน พนักงานกวาดถนนอีก 10,000 คน ในขณะที่ กทม. เก็บรายได้ได้เพียงประมาณ 1,600 ล้านบาท/ปี ซึ่งไม่เพียงพอกับค่ากำจัด แต่ขยะสามารถนำไปรีไซเคิลได้ ต้องขอบคุณทาง SCGC ที่เป็นผู้ริเริ่ม คิดว่าอนาคตขยะทุกอย่างจะเป็นเหมือนทองคำที่เอากลับไปใช้ประโยชน์ได้
ทั้งนี้การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการขยะอย่างยั่งยืน แต่ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องใหญ่และท้าทายสำหรับเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ โครงการ ‘ไม่เทรวม’ จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างต้นแบบเมืองที่ไม่เทรวม ให้ทุกคนเห็นว่าถ้าเราร่วมมือกันจริงจัง ขยะก็สามารถกลับมาเป็นประโยชน์ได้จริง ความร่วมมือกับ SCGC ครั้งนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน และยังช่วยกระตุ้นให้ประชาชนปรับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมากขึ้นด้วย เก้าอี้รักษ์โลกที่ทำจากขยะเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในพระราชพิธีและกิจกรรมสาธารณะของกรุงเทพมหานครต่อไป