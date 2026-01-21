มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย.หนุนศิลปะเยาวชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มอบรางวัลประกวดวาดภาพระบายสี

มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. เดินหน้าส่งเสริมมอบรางวัลประกวดวาดภาพระบายสี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สนับสนุนการศึกษารวมมูลค่า 200,000 บาท
บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์ เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาพร้อมพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้ชนะจากกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “DIY โลกสีเขียวของฉัน” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ในโอกาสนี้ ฐิตานันท์ ซุน รองประธานกรรมการบริหาร และอานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด ร่วมมอบรางวัลให้แก่นักเรียนจาก 19 โรงเรียน เช่น รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนบ้านกกตูม จังหวัดมุกดาหาร รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนสียัดพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา และรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น รวมมูลค่าบัตรกำนัลเพื่อทุนการศึกษาทั้งสิ้น 200,000 บาท
อานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านการศึกษา รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีในครั้งนี้ นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มนักเรียนอายุ 6–11 ปี เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ถ่ายทอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะ ภายใต้หัวข้อ ‘DIY โลกสีเขียวของฉัน’ ซึ่งปีนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนทั่วประเทศจำนวน 152 แห่ง ที่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา"
"มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ผ่านกระบวนการลงมือทำจริง (Learning by Doing) พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Awareness) ผ่านมุมมองของเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคต”
ทั้งนี้ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าส่งมอบโอกาสต่าง ๆ ผ่านหลากหลายกิจกรรม ภายใต้โครงการ MR. D.I.Y. Cares ครอบคลุมทั้งทางด้านการศึกษา การพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนไทยทั่วประเทศ โดยเน้นย้ำความสำคัญของแนวคิดความยั่งยืน 3 แกนสำคัญ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม ตลอดจนหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อเป็นองค์กรตัวอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างยั่งยืน