kubix ร่วมมือ อบก.วางรากฐาน ‘คาร์บอนเครดิตโทเคน’ หนุนธุรกิจไทยสู่การเงินสีเขียว

กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ส่ง บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (kubix) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเชื่อมต่อระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างบูรณาการ ให้พร้อมรองรับนวัตกรรมทางการเงินสีเขียวและมาตรการทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ในอนาคต ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับแนวทางการดำเนินงานภายใต้ "ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ร.บ.โลกร้อน)" ที่คาดว่าจะเริ่มในปี 2570 นี้
นายปฐมชัย แตงน้อย รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (kubix) เปิดเผยว่า kubix ในฐานะผู้นำบริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) เล็งเห็นว่าการแปลงคาร์บอนเครดิตเป็นโทเคนดิจิทัล (Carbon Credit Tokenization) จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิต
ล่าสุด kubix ร่วมมือกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเชื่อมต่อระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างบูรณาการ หัวใจของความร่วมมือครั้งนี้ คือการศึกษาและพัฒนาการเชื่อมข้อมูลผ่านระบบ API กับระบบทะเบียนของ อบก. เพื่อสร้างระบบนิเวศการแปลงคาร์บอนเครดิตเป็นโทเคนดิจิทัลที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับตลาดคาร์บอนของไทยผ่านประโยชน์ 4 ด้านหลัก ดังนี้
๐ เพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรม การชำระธุรกรรมแบบ Delivery-versus-Payment (DvP) ให้การส่งมอบคาร์บอนเครดิตและการชำระเงินเป็นไปอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระ
๐ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ด้วยการบันทึกธุรกรรมบนบล็อกเชน เพื่อป้องกันการนับสิทธิซ้ำ (Double Counting) และลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและผู้ซื้อ
๐ ขยายการเข้าถึงตลาด รองรับการแบ่งหน่วยย่อยจากระดับตันเป็นกิโลกรัม เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเข้าร่วมได้ง่ายขึ้น ลดอุปสรรคในการลงทุนและเพิ่มสภาพคล่องในตลาด
๐ เปิดโอกาสสู่การสร้างนวัตกรรมทางการเงินสีเขียว เพื่อเป็นการปูทางสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่ เช่น Green Token เพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุนเพื่อโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
นายปฐมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การแปลงคาร์บอนเครดิตเป็นโทเคนดิจิทัล (Carbon Credit Tokenization) จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือ โดยระบบจะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับข้อกำกับดูแล เพื่อสนับสนุนให้ผู้พัฒนาโครงการโดยเฉพาะรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับคาร์บอนเครดิตของตน และเปิดโอกาสสู่การสร้างนวัตกรรมทางการเงินสีเขียวที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนในอนาคต สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมาย Net Zero Emission ภายในปี พ.ศ. 2593 ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับแนวทางการดำเนินงานภายใต้ "ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ร.บ.โลกร้อน)" ที่คาดว่าจะเริ่มในปี พ.ศ. 2570 นี้
ด้านนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เปิดเผยว่า การดำเนินการร่วมกับ kubix ในการศึกษาการเชื่อมต่อ API นี้ สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของ อบก. ในการส่งเสริมตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศอย่างชัดเจน มุ่งหวังที่จะเพิ่มอรรถประโยชน์ของคาร์บอนเครดิตในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกและการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นตลาดคาร์บอนภายในประเทศให้มีสภาพคล่องและขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้ประเทศไทยพัฒนาตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของอาเซียน ตามกรอบนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ การดำเนินการทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ความร่วมมือนี้จึงเป็นการนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเงินดิจิทัลของ kubix ในฐานะผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) มาผสานเข้ากับบทบาทสำคัญด้านการกำกับดูแลทะเบียนคาร์บอนเครดิตของ อบก. เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่วางไว้