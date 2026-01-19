มูลนิธิซิตี้ บริจาคเงินให้ “มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก” ช่วยผู้ประสบอุทกภัยใน 4 ประเทศ

มูลนิธิซิตี้ (Citi Foundation) มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 6 ล้านบาท ให้มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจากมรสุมและพายุหมุนเขตร้อนในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และศรีลังกา โดยเงินบริจาคดังกล่าวจะนำไปใช้ในการเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ผ่านการจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ การจัดศูนย์พักพิงชั่วคราว และการคุ้มครองเด็กในภาวะวิกฤติ
แบรนดี แมคเฮล หัวหน้าฝ่ายการลงทุนเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชน ธนาคารซิตี้แบงก์ และประธานมูลนิธิซิตี้ กล่าวว่า “มูลนิธิซิตี้ขอส่งกำลังใจให้แก่ประชาชนในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และศรีลังกา เพื่อให้สามารถฟื้นฟูและกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว หลังเผชิญอุทกภัยรุนแรง พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการยืนเคียงข้างชุมชนในยามวิกฤติ โดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับมูลนิธิช่วยเหลือเด็กในครั้งนี้จะสามารถส่งมอบความช่วยเหลือที่จำเป็น และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้อย่างเป็นรูปธรรม”
ทั้งนี้ มูลนิธิช่วยเหลือเด็กมีประสบการณ์ด้านการบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูจากภัยพิบัติอย่างยาวนาน โดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัย การดูแลสุขภาพ และการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กในสถานการณ์ฉุกเฉิน มูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2522 และที่ผ่านมาได้สนับสนุนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ผ่านการจัดหาสิ่งของอุปโภคที่จำเป็น และเสื้อชูชีพสำหรับเด็ก รวมถึงมีการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยภายในศูนย์อพยพ เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเล่นและเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ควบคู่กับการส่งมอบความช่วยเหลือที่จำเป็น อาทิ ชุดของใช้สำหรับทารก และชุดดูแลสุขอนามัย แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
นอกจากนี้ มูลนิธิซิตี้ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการเพื่อสังคมในประเทศไทย อาทิ มูลนิธิแบงค็อก คอมมูนิตี้ เฮลป์ (Bangkok Community Help Foundation) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับทุนจากโครงการ Global Innovation Challenge ประจำปี 2567 โดยทางมูลนิธิฯ ได้เร่งระดมทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือชุมชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างรุนแรง สะท้อนถึงบทบาทความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับภาคีท้องถิ่นในการรับมือกับภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ