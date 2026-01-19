ไทยประกันชีวิต x เพจไทยรัน จัด “PASSION FOR LIFE: Brings True Happiness” รายได้สมทบมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารและความยั่งยืนองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ นางสาวกณิกนันต์ เพียรลิขิต รองประธาน บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด ร่วมมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่ง “PASSION FOR LIFE: Brings True Happiness” จำนวน 600,000 บาท แก่นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อสมทบทุนในโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก” เป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อันเป็นการส่งต่อความรัก รอยยิ้ม และเติมเต็มโอกาสให้กับผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง นับตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน ไทยประกันชีวิตได้ร่วมกับเพจไทยรัน จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ สำหรับผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800,000 บาท