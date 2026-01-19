xs
ครั้งแรก!! นิทรรศการสุดสร้างสรรค์ “Art Speaks One Language ศิลปะไร้พรมแดน ต่างคน ต่างศิลป์ หนึ่งหัวใจ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



Art Speaks One Language นิทรรศการศิลปะที่เชื่อมทุก “หัวใจ” ให้ “พูด” ภาษาเดียว ด้วยการผสานพลังของกลุ่มศิลปินอิสระและศิลปินเด็กพิเศษ

ครั้งแรก! กับปรากฎการณ์ครั้งสำคัญทางศิลปะ นิทรรศการสุดสร้างสรรค์ “Art Speaks One Language ศิลปะไร้พรมแดน ต่างคน ต่างศิลป์ หนึ่งหัวใจ” พื้นที่แห่งโอกาสในการสร้างความเท่าเทียม หลากหลาย และการอยู่ร่วมกัน ผ่านการผสานพลังของกลุ่มศิลปินอิสระและศิลปินเด็กพิเศษ (ออทิสติก / ผู้พิการทางการได้ยิน และทางสายตา) นำโดย “ปราง เวชชาชีวะ” แท็กทีม “อเล็ก-ชนกรณ์ พุกะทรัพย์” ศิลปินเด็กพิเศษดิจิทัลอาร์ท ที่จะมาถ่ายทอดภาพสะท้อนของหัวใจที่เปิดกว้าง เพื่อเปลี่ยนความต่างเป็นพลังแห่งการยอมรับ พร้อมส่งต่อรายได้สร้างห้องเรียนศิลปะให้เด็กยากไร้ ผ่านมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.ฯ


นิทรรศการ “Art Speaks One Language” นำเสนอผลงานศิลปะกว่า 100 ชิ้น จากศิลปินทั่วไปและศิลปินเด็กพิเศษรวมกว่า 40 คน ถ่ายทอดอัตลักษณ์ผ่านภาพวาด ลายเส้น สี และเทคนิคเฉพาะตัว สะท้อนความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อสร้างสังคมที่ยอมรับความแตกต่างอย่างแท้จริง ผ่านผลงานศิลปะอย่างทรงพลัง โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลงานและผลิตภัณฑ์ศิลปะจะนำไปสนับสนุนมูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาห้องเรียนศิลปะสำหรับเด็กยากไร้ทั่วประเทศ


นิทรรศการ Art Speaks One Language เข้าชมฟรี! ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ศิลปะพูดภาษาเดียวกันเพื่อทุกคน ระหว่างวันที่ 10–15 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องไปรษณีย์นฤมิต ไปรษณีย์กลางบางรัก เดินทางสะดวกด้วย BTS สะพานตากสิน

ภายในงานพบกับกิจกรรมไฮไลท์ ได้แก่ Gallery Tours, i-stamp i-memory เก็บโมเมนต์ดีๆ กิมมิคสุดชิคภายในงาน ด้วยแสตมป์ที่สกรีนภาพไม่เหมือนใคร ตามความชื่นชอบจากผลงานศิลปินที่คุณชื่นชอบภายในงาน ใช้เวลาผลิตไม่เกิน 5 นาที รอรับได้เลย พลาดไม่ได้!! หนึ่งไฮไลท์สำคัญคือ สร้างสรรค์ Post Card แบบ DIY ด้วยตัวคุณเอง ส่งให้คนสำคัญในวันพิเศษ



