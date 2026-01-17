ไทยพัฒน์ โชว์บทบาทผู้ประเมิน ESG สัญชาติไทย ก้าวสู่หลักพันกิจการในปี 2569

สถาบันไทยพัฒน์ โดยหน่วยงาน Thaipat ESG Rating ยืนหยัดการจัดระดับองค์กรที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจไทย ที่ไม่จำกัดเพียงบริษัทจดทะเบียน เตรียมพร้อมประเมิน ESG กิจการไทย เข้าสู่หลักพันแห่งในปี พ.ศ.2569 นี้
นับตั้งแต่ที่สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดตั้งหน่วยงาน Thaipat ESG Rating ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2557 เพื่อบุกเบิกการพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจไทย และเป็นผู้ริเริ่มการจัดระดับ ESG ของบริษัทจดทะเบียนเป็นรายแรกในประเทศไทย โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ ภายใต้แนวทางการประเมินและมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
๐ ก้าวย่างสู่การจัดระดับ ESG กิจการไทย เป็นปีที่ 12 อย่างมั่นคง
การจัดระดับ ESG ของสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการดำเนินงานอย่างเป็นอิสระในฐานะหน่วยงานภายนอกตลาดทุนที่ใช้กระบวนการประเมินซึ่งเป็นไปตามหลักการใน ESG Code of Conduct ของสมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศ (ICMA) โดยผลลัพธ์การจัดระดับของ Thaipat ESG Rating จำแนกออกเป็น 3 กลุ่มหลักทรัพย์ ประกอบด้วย กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นรายชื่อหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG และมีผลประกอบการที่เป็นกำไรในรอบปีประเมิน จำนวน 100 หลักทรัพย์
จัดทำขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2558 สำหรับรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปลอดจากการถูกกล่าวโทษหรือเปรียบเทียบปรับในรอบปีประเมิน เพื่อตอบโจทย์การลงทุนที่ยั่งยืน
กลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นรายชื่อหลักทรัพย์ซึ่งมีความริเริ่มด้าน ESG หรือที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้หรือการประหยัดต้นทุน และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาวแก่ผู้ลงทุน จัดทำขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2563 สำหรับใช้เป็นทำเนียบการลงทุนเพิ่มเติมจากกลุ่มหลักทรัพย์
ESG100 โดยพิจารณาจากข้อมูลแนวโน้มการดำเนินความริเริ่มด้าน ESG ที่เผยแพร่ในรอบปีประเมิน
กลุ่มหลักทรัพย์ ESG Turnaround เป็นรายชื่อหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการติดลบหรือต่ำกว่าตลาด (Underperform) ในรอบปีประเมิน แต่มีโอกาสการพลิกฟื้นจากศักยภาพในธุรกิจแกนหลัก (Core Business) โดยมี ESG เป็นปัจจัยสนับสนุน จัดทำขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2566 สำหรับเป็นทางเลือกเพิ่มเติมในการลงทุนที่ยั่งยืน นอกเหนือจากกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ด้วยโอกาสการสร้างผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ที่กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัว
ทั้งนี้ กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ได้ถูกใช้เป็น ESG Universe สำหรับการลงทุนที่ยั่งยืน โดยมี S&P Global ผู้จัดทำดัชนีชั้นนำระดับโลก นำไปใช้ในการคำนวณและจัดทำเป็น Thaipat ESG Indices เผยแพร่ผ่านหน้าจอ Bloomberg และ Reuters ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วโลก นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 และยังใช้เป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับการลงทุนแก่บริษัทจัดการลงทุนที่มีการให้บริการผลิตภัณฑ์การลงทุนในธีม ESG (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ S&P Dow Jones Indices 1 ) https://www.spglobal.com/spdji/en/custom-index-calculations/thaipat-institute/all
Thaipat ESG Indices เป็นดัชนี ESG หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ใช้การคำนวณดัชนีด้วยวิธีถ่วงน้ำหนักหลักทรัพย์เท่ากัน (Equal Weighed Index) คือให้ความสำคัญกับหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของดัชนีโดยไม่ขึ้นกับขนาดของหลักทรัพย์ ซึ่งการขจัดปัจจัยในเรื่องขนาดหรือความใหญ่ของหลักทรัพย์ ทำให้ดัชนีสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างทัดเทียมกันในแต่ละหลักทรัพย์ และเปิดโอกาสให้หลักทรัพย์คุณภาพขนาดเล็กที่ผ่านเกณฑ์ด้าน ESG สามารถส่งผลต่อค่าของดัชนีได้ ในสัดส่วนที่เท่ากับหลักทรัพย์ขนาดใหญ่
นอกจากนี้ ผลการจัดระดับ ESG ของสถาบันไทยพัฒน์ ในส่วนที่เป็นข้อมูลผลการประเมินเชิงลึกในรูปแบบ ESG Rating Report รายองค์กร ยังเปิดโอกาสให้กิจการที่นำผลประเมินไปใช้ ได้รับทราบสถานะการดำเนินงานด้าน ESG ในรอบปี เพื่อนำไปปิดช่องว่าง (Gap) ตามชุดตัวชี้วัดด้าน ESG ที่เป็นสากล และใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการยกระดับการพัฒนาการดำเนินงานและการเปิดเผยผลการดำเนินงานด้าน ESG ได้อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน ข้อมูลผลประเมิน ESG ของกิจการในไทย ที่สถาบันไทยพัฒน์รวบรวม ครอบคลุมทั้งบริษัทจดทะเบียน กองทุน บริษัทนอกตลาด และกิจการอื่น มีจำนวนรวม 953 กิจการ (ข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ.2568) และเป็นที่คาดหมายว่า จะมีตัวเลขกิจการที่ได้รับการประเมินโดยหน่วยงาน Thaipat ESG Rating ก้าวสู่หลักพันในปี พ.ศ.2569 นี้