ธ.ก.ส.เปิดโมเดลชุมชนบ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย ต้นแบบชุมชนอุดมสุขที่ยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ

นางสาวพรหมกร พรหมขัติแก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายธารา ศรีหะมาศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนบ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย หนึ่งในต้นแบบชุมชนอุดมสุขที่ยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ที่ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชนมาแล้วกว่า 20 ปี
มีความโดดเด่นทั้งในด้านโฮมสเตย์ระดับมาตรฐานและสภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามให้ผู้ที่มาเยือนได้สัมผัสกับวิถีชุมชน มีรูปแบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบมืออาชีพด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ ศูนย์สาธิตตุ๊กตาบาโหน การทอผ้าใต้ถุนบ้าน นั่งรถอีแต๊กดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติ เดินเล่นชมทุ่งนาสวยงามกับสะพานใจเชื่อมทุ่ง เดินช็อปปิ้งที่ตลาดฮิมฮ้วยและตลาดสามแคร่ ศูนย์แสดงสินค้าชุมชนและศูนย์ผลิตผ้าหมักโคลน ร่วมรับประทานอาหารขันโตก รสชาติอร่อย ด้วยฝีมือเชฟพื้นบ้าน พร้อมชมการแสดงลิเกก้อม พิธีบายศรีสู่ขวัญ รำวงย้อนยุค สัมผัสอากาศหนาวและชมทะเลหมอกยามเช้า เป็นต้น
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร ธ.ก.ส. ยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำชุมชน พร้อมให้คำแนะนำแนวทางในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทุกมิติ และการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับชุมชนไปสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวระดับมาตรฐานสากล โดยผู้ที่สนใจมาท่องเที่ยวและสัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิต วิถีชุมชนอุดมสุขที่ยั่งยืน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 088 495 7738 หรือ Facebook โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย
สำหรับโครงการชุมชนอุดมสุข ธ.ก.ส. เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2563 ภายใต้สโลแกน “กินอิ่ม นอนอุ่น หุ่นดี ทุนมี หนี้ลด หมดทุกข์” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในชุมชน มองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนเองมี ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว พร้อมพัฒนาชุมชนครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเพณี
โดย ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูง พร้อมสนับสนุนช่องทางการตลาด ผ่านการจับคู่เกษตรกรหัวขบวนกับเกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการด้านการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
รวมถึงการเปิดช่องทางการจำหน่ายใหม่ๆ ในรูปแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลผ่าน BAAC Matching
https://baacmatching.baac.or.th และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลูกค้าผ่าน BAAC Outlet ที่สาขาของ ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์เกษตรได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ในปี 2567 ธ.ก.ส. ได้ยกระดับชุมชนอุดมสุขไปแล้ว จำนวน 181 ชุมชนทั่วประเทศ โดยจัดทำแผนธุรกิจและขับเคลื่อนการทำเกษตรสมัยใหม่ เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 18.30 คิดเป็นเงินกว่า 131 ร้อยล้านบาท ส่วนในปี 2568 ธ.ก.ส. ตั้งเป้าหมายในการยกระดับชุมชนอุดมสุขทั่วประเทศให้ได้อีกไม่น้อยกว่า 300 ชุมชน