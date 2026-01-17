จุฬาฯ ผนึกสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมการพลังงานทหาร ร่วมผลิตรายการและพันธกิจเพื่อสังคม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค และสํานักงานวิทยทรัพยากร ร่วมกับกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จัดพิธีลงนามข้อตกลงร่วมผลิตรายการ และพันธกิจเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ โดยมี ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ พล.ร.ท. ภินันต์ ดาวกระจาย เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมการพลังงานทหาร เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมด้วย รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ รองอธิการบดี จุฬาฯ รศ.ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ พล.ต.เขมชาติ บุญญาจันทร์ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมการพลังงานทหาร และ พ.อ. ชัยรุ่ง บุญยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายผลิตรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมการพลังงานทหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน
ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่าสะท้อนเจตนารมณ์และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างภาคสถาบันอุดมศึกษาและภาคกลาโหมที่ร่วมกันสร้างสรรค์ “สื่อเสียงสร้างปัญญา” โดยใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง จากสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ เป็นพลังส่งต่อความรู้จากการวิจัย และผลผลิตการดําเนินพันธกิจเพื่อสังคมของจุฬาฯ ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหาร ทั้งนี้ มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ตลอดจนโอกาสทางอาชีพแก่ประชาคมไทย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Impactful Growth ที่เน้นพัฒนาสังคมไทยทุกระดับอย่างยั่งยืน และนับเป็นครั้งแรกของจุฬาฯ ที่ได้ขยายปริมณฑลทางความรู้สู่ผู้ที่ติดตามรับฟังรายการในพื้นที่อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ Chula Social Engagement อีกพื้นที่หนึ่งของจุฬาฯ โดยทั้งสองหน่วยงานได้ดําเนินการผลิตรายการที่หลากหลาย และกระจายเสียงวิทยุร่วมกันมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญเน้นย้ำความร่วมมือที่จะร่วมกันสร้างสรรค์อุดมปัญญาผ่านสื่อวิทยาอันเป็นสื่อสารมวลชนที่ยังคงมีพลังอย่างยิ่งในปัจจุบัน
พล.ร.ท.ภินันต์ ดาวกระจาย เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมการพลังงานทหาร กล่าวถึงผลผลิตร่วมและการต่อยอดความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานว่า การลงนามในข้อตกลงร่วมผลิตรายการและพันธกิจเพื่อสังคมครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่หน่วยงานด้านความมั่นคงด้านพลังงานทหารได้มี
โอกาสผนึกกําลังกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเสาหลักทางปัญญาของแผ่นดิน
โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่ชัดเจนคือการใช้สื่อวิทยุเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามสู่สังคมวัตถุประสงค์หลักมิใช่เพียงการแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการสื่อสารเท่านั้น แต่หัวใจสําคัญคือการร่วมกันผลิตรายการเพื่อสังคม โดยมุ่งหวังที่จะนําจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อผลิตเนื้อหาสาระที่ไม่ได้ให้เพียงแค่ความรู้หรือความบันเทิง แต่ต้องเป็นเนื้อหาที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านต่างๆ และการพัฒนาสังคม เป็นกระบอกเสียงที่น่าเชื่อถือให้กับพี่น้องประชาชน
การลงนามข้อตกลงร่วมผลิตรายการและพันธกิจเพื่อสังคมครั้งนี้ มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Impactful Growth ของ ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดี และยุทธศาสตร์ CHULA Social Engagement ของ รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ รองอธิการบดี โดยมี ผศ.ดร.ธนสิน ชุตินธรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพันธกิจเพื่อสังคม และ รศ.ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร เป็นผู้ริเริ่มความร่วมมือดังกล่าว
สําหรับความร่วมมือในครั้งนี้ได้นํารายการต่าง ๆ ที่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผลิตร่วมกับคณะ และส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหาร เพิ่มเติมจากการออกอากาศผ่านคลื่นเอฟ.เอ็ม. 101.5 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยุจุฬาฯ ซึ่งเป็นรายการเพื่อเด็กและเยาวชน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องข่าวทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์พันธกิจต่างๆ เพื่อสังคมของจุฬาฯ
โดยสามารถติดตามรายการต่างๆ ของวิทยุจุฬาฯ ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมการพลังงานทหาร ระบบ เอฟ.เอ็ม. กรุงเทพฯ คลื่นความถี่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 07.00-08.00 น. และเวลา 19.00-19.55 น. และระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 711 กิโลเฮิรตซ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ เวลา 17.00-17.55 น. นอกจากนี้ยังสามารถรับฟังรายการของวิทยุจุฬาฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ curadio.chula.ac.th และที่แอปพลิเคชัน Chula Radio+
รายการทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ที่นำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหาร
– รายการ ChulaKa-se
– รายการยิ้มแย้มแก้มใส
– รายการรัฐศาสตร์สู่สังคม
– รายการทันโลกวิทยาศาสตร์
– รายการ Exclusive Tcas
– รายการฮีลใจไปกับ ดร.จอย
– รายการ ฬ.นิติมิติ
– รายการหมุนตามโลก