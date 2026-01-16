xs
NEO คว้า “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5” มุ่งยกระดับ Green Network ต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน

นายสุทธิเดช ถกลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) หรือ NEO ผู้นำนวัตกรรมสินค้าอุปโภค (FMCG) ชั้นนำของไทย ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญด้านความยั่งยืน ในโอกาสที่ บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5” (Green Industry Level 5: GI5) ซึ่งเป็น “ระดับสูงสุด” จากกระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติของธุรกิจ ตั้งแต่การปรับปรุงกระบวนการภายในโรงงาน ไปจนถึงการพัฒนาและขยายความร่วมมือไปยังห่วงโซ่อุปทาน 

โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว รวมถึงสานสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนและผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ GI5 ในมิติเครือข่ายสีเขียว (Green Network) โดย NEO เป็น 1 ในสถานประกอบการเพียง 95 แห่งทั่วประเทศ (0.16%) ที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 จากสถานประกอบการทั้งหมดกว่า 64,500 แห่ง ในปี พ.ศ. 2568


นายสุทธิเดช ถกลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การยกระดับสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่งในการพัฒนา คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ NEO ก้าวสู่การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ตั้งแต่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เข้มแข็ง (Green Culture) ไปจนถึงการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและความโปร่งใสในทุกกระบวนการ มากไปกว่านั้นคือการสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานสีเขียว ที่ขยายจากการให้ความสำคัญด้านการจัดการภายในโรงงาน ไปสู่การทำงานร่วมกับคู่ค้าและพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทาน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว รวมถึงมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภค เพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศทางอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างสมดุลควบคู่กับสิ่งแวดล้อม”

“การได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 เป็นระดับสูงสุดของเกณฑ์มาตรฐาน เป็นเครื่องยืนยันว่า NEO ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการเติบโตทางธุรกิจ แต่ให้ความสำคัญกับการยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในระยะต่อไป NEO พร้อมเดินหน้าต่อยอดการดำเนินงานด้านความยั่งยืน การพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญ อาทิ เพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลเป็น 100% เพิ่มการใช้พลังงานสีเขียวเป็น 40% ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี 2573 และพร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กร Net Zero ภายในปี 2593 เพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่เป้าหมายความยั่งยืนในระดับสากล” นายสุทธิเดช กล่าว


สำหรับโครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียว” (Green Industry) จัดทำขึ้น เพื่อผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พร้อมทั้งยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยให้สถานประกอบการอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด ในเครือบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 (Green Industry Level 5: GI5) จากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 โดยเป็นหนึ่งในสถานประกอบการเพียง 95 แห่งทั่วประเทศ จากโรงงานกว่า 64,500แห่ง และเป็นหนึ่งใน 5 โรงงานในจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับการรับรองในระดับสูงสุด



