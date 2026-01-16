NEO คว้า “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5” มุ่งยกระดับ Green Network ต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) หรือ NEO ผู้นำนวัตกรรมสินค้าอุปโภค (FMCG) ชั้นนำของไทย ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญด้านความยั่งยืน ในโอกาสที่ บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5” (Green Industry Level 5: GI5) ซึ่งเป็น “ระดับสูงสุด” จากกระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติของธุรกิจ ตั้งแต่การปรับปรุงกระบวนการภายในโรงงาน ไปจนถึงการพัฒนาและขยายความร่วมมือไปยังห่วงโซ่อุปทาน
โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว รวมถึงสานสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนและผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ GI5 ในมิติเครือข่ายสีเขียว (Green Network) โดย NEO เป็น 1 ในสถานประกอบการเพียง 95 แห่งทั่วประเทศ (0.16%) ที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 จากสถานประกอบการทั้งหมดกว่า 64,500 แห่ง ในปี พ.ศ. 2568
นายสุทธิเดช ถกลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การยกระดับสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่งในการพัฒนา คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ NEO ก้าวสู่การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ตั้งแต่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เข้มแข็ง (Green Culture) ไปจนถึงการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและความโปร่งใสในทุกกระบวนการ มากไปกว่านั้นคือการสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานสีเขียว ที่ขยายจากการให้ความสำคัญด้านการจัดการภายในโรงงาน ไปสู่การทำงานร่วมกับคู่ค้าและพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทาน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว รวมถึงมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภค เพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศทางอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างสมดุลควบคู่กับสิ่งแวดล้อม”
“การได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 เป็นระดับสูงสุดของเกณฑ์มาตรฐาน เป็นเครื่องยืนยันว่า NEO ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการเติบโตทางธุรกิจ แต่ให้ความสำคัญกับการยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในระยะต่อไป NEO พร้อมเดินหน้าต่อยอดการดำเนินงานด้านความยั่งยืน การพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญ อาทิ เพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลเป็น 100% เพิ่มการใช้พลังงานสีเขียวเป็น 40% ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี 2573 และพร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กร Net Zero ภายในปี 2593 เพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่เป้าหมายความยั่งยืนในระดับสากล” นายสุทธิเดช กล่าว
สำหรับโครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียว” (Green Industry) จัดทำขึ้น เพื่อผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พร้อมทั้งยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยให้สถานประกอบการอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด ในเครือบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 (Green Industry Level 5: GI5) จากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 โดยเป็นหนึ่งในสถานประกอบการเพียง 95 แห่งทั่วประเทศ จากโรงงานกว่า 64,500แห่ง และเป็นหนึ่งใน 5 โรงงานในจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับการรับรองในระดับสูงสุด