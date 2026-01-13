เซ็นทรัล นำคาราวานของขวัญจากคนไทย ส่งถึงเยาวชนชายแดนใต้ ในโครงการ “มิลเลี่ยนกิฟต์ มิลเลี่ยนสมายล์” ปีที่ 16

รอยยิ้มเล็ก ๆ ที่สร้างความสุขยิ่งใหญ่ ถูกส่งต่อถึงน้อง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ และเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เพิ่งผ่านพ้นไป ผ่านโครงการ “มิลเลี่ยนกิฟต์ มิลเลี่ยนสมายล์” โดยกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับกองทัพบก นำคาราวานของขวัญจากใจคนไทยทั่วประเทศ เดินทางไปถึงมือน้อง ๆ เยาวชน เพื่อเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุข เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติและเทศกาลปีใหม่
สมกมล จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า “กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับกองทัพบก ดำเนินโครงการ “มิลเลี่ยนกิฟต์ มิลเลี่ยนสมายล์” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 เพื่อเชิญชวนคนไทย คู่ค้า ภาคีเครือข่าย และธุรกิจในเครือ ร่วมส่งต่อของขวัญแทนความรักและความห่วงใย มอบให้แก่เยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติและเทศกาลปีใหม่
แม้เยาวชนในพื้นที่จะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา แต่ทุกคนล้วนเป็นคนไทยที่เติบโตอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกัน โดยกลุ่มเซ็นทรัลนับเป็นบริษัทค้าปลีกรายแรกของประเทศไทยที่ริเริ่มกิจกรรมส่งมอบของขวัญให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยความร่วมมือกับกองทัพบกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553
ตลอดระยะเวลา 16 ปี โครงการดังกล่าวได้ส่งมอบของขวัญถึงมือน้อง ๆ เยาวชนกว่า 2.3 ล้านชิ้น อาทิ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ของเล่นเด็ก จักรยาน และของใช้จำเป็นอื่น ๆ สะท้อนถึงพลังน้ำใจและการเกื้อกูลของคนไทยที่มีต่อกัน พร้อมมุ่งหวังให้โครงการมีส่วนช่วยปลูกฝังให้น้อง ๆ เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เรียนรู้คุณค่าของการแบ่งปัน สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กประจำปี “รักชาติไทย ใส่ใจโลก”
สำหรับของขวัญทุกชิ้นในปีนี้ได้ถูกจัดสรรตามช่วงวัยและจังหวัดเป้าหมายอย่างเหมาะสมผ่านการลำเลียงสู่มือน้องๆ โดยความร่วมมือจากกองทัพบก พร้อมจัดพิธีส่งมอบของขวัญในโครงการมิลเลี่ยนกิฟต์ มิลเลี่ยนสมายล์ อย่างเป็นทางการ ณ ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี สำหรับปีนี้เป็นครั้งแรกที่เด็กๆ ชาว “โอรังอัสลี” จากเผ่าจาไฮ ชนเผ่าดั้งเดิมที่อยู่ในผืนป่าฮาลาบาลาซึ่งอยู่เขตจังหวัดชายภาคแดนใต้ ได้เดินทางมาร่วมงานด้วย ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น
ตัวแทนเยาวชนชาว “โอรังอัสลี” จากเผ่าจาไฮ ที่ได้รับของขวัญ ด.ญ.ฟ้าใส สืบสกุลฮาลาคีรี ชั้น ป.1 รร.บ้านฉลองชัย อ.บันนังสตา จ.ยะลา เผยความรู้สึกว่า “หนูรู้สึกดีใจและมีความสุขมากค่ะ นี่เป็นจักรยานคันแรกในชีวิตของหนู ที่จะได้ขับไปสถานที่ต่างๆ และหนูอยากบอกว่าหนูเป็นคนไทยคนหนึ่ง และได้มีบัตรประชาชนเป็นครั้งแรก วันเด็กปีนี้หนูขอขอบคุณพี่ๆทุกคน หนูสัญญาว่าจะเป็นเด็กดี และโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าค่ะ”
ด.ช.อาบาดี สุหลง ชั้น ป.6 รร.บ้านม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เผยว่า "ผมดีใจที่ได้เจอพี่ๆทุกคนและได้รับของขวัญในวันนี้ ผมอยากบอกพี่ๆว่าผมเกิดบนแผ่นดินไทย รักประเทศไทย เพราะประเทศไทยให้การศึกษา ให้อนาคตที่ดีกับผม ผมจะตั้งใจเรียนและโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดี พร้อมกลับมาพัฒนาบ้านเกิดตัวเองอีกครั้งครับ”
ทางด้าน พลโทนรธิป โพยนอก แม่ทัพภาค 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า “ขอขอบคุณกลุ่มเซ็นทรัลที่ให้ความสำคัญกับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โครงการ มิลเลี่ยนกิฟต์ มิลเลี่ยนสมายล์ นับเป็นต้นแบบของโครงการเพื่อสังคมที่เชื่อมโยงน้ำใจของคนไทย ทั่วประเทศ ส่งต่อถึงเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นพลังใจสำคัญที่ช่วยหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้เจริญก้าวหน้า โดยกองทัพบกจะนำของขวัญที่ได้รับ นำไปมอบให้แก่เยาวชนด้วยความตั้งใจ เพื่อร่วมสร้างรอยยิ้มและความหวังให้กับเยาวชนทุกคนต่อไป”
นอกจากเหนือจาการลงพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อส่งมอบของขวัญแล้ว กลุ่มเซ็นทรัลยังส่งมอบความรักให้กับเยาวชนในกรุงเทพมหานครเนื่องในวันเด็กแห่งชาติด้วยเช่นกัน โดยมอบขนมจากมิสเตอร์โดนัท ในเครือบริษัทเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 2,000 ชิ้น ให้น้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ พื้นที่ภายใน กองบัญชาการกองทัพบก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อีกด้วย
โครงการ “มิลเลี่ยนกิฟต์ มิลเลี่ยนสมายล์” เปรียบเสมือนสื่อกลางที่เชื่อมโยงความรักและน้ำใจของคนไทย ผ่านของขวัญแทนใจที่ส่งต่อกำลังใจให้น้อง ๆ เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ เติบโตเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป