ครั้งแรก!! อายิโนะโมะโต๊ะ คว้า “Top50 Companies in Thailand 2026™” ที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานมากที่สุด

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด องค์กรชั้นนำระดับโลกด้านอาหารและโภชนาการ ภายใต้ปรัชญา “กินดี มีสุข (Eat Well, Live Well.)” คว้ารางวัล “Top50 Companies in Thailand 2026™” ติดอันดับที่ 40 บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด โดย WorkVenture จากกว่า 720 องค์กรชั้นนำ ผ่านการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่อายุ 22–35 ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นับเป็นปีแรกที่อายิโนะโมะโต๊ะได้รับรางวัลนี้ สะท้อนถึงความสำเร็จในการปรับตัวขององค์กรให้สอดรับกับโลกการทำงานยุคใหม่ โดยให้ความสำคัญกับ Well-being ของพนักงานอย่างรอบด้าน ควบคู่ไปกับโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ และการสร้างประสบการณ์การทำงานที่มีความหมาย
มร. อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “หัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร คือการเติบโตไปพร้อมกับพนักงาน หรือ Co-Growth ซึ่งเกิดขึ้นได้เมื่อทิศทางขององค์กรและเป้าหมายของพนักงานสอดคล้องกัน เราเชื่อว่าการเติบโตต้องมาพร้อมกับการกล้ารับความท้าทาย และการเรียนรู้จากความผิดพลาด ดังนั้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกปลอดภัยทางความคิด (Psychological Safety) จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ทุกคนกล้าคิด กล้าลอง และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง อายิโนะโมะโต๊ะให้ความสำคัญกับการดูแล Well-being ของพนักงานในทุกมิติ ทั้งกาย ใจ และการทำงาน ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการทำงานในระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งช่วยเสริมมุมมอง ความเข้าใจในวัฒนธรรมอาหาร และการทำงานข้ามพรมแดน เรามุ่งขับเคลื่อนองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Leading in Creation of Well-Being’ โดยให้ความสำคัญกับ People เป็นศูนย์กลาง เชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงาน และสร้างรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น ทันสมัย และมีความหมาย ด้วยความเชื่อที่ว่าเมื่อพนักงานมีความสุข กล้าเติบโต และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ องค์กรก็จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืนในระยะยาว”
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา อายิโนะโมะโต๊ะให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาพนักงานอย่างรอบด้าน ครอบคลุม 4 มิติหลัก ได้แก่ คุณลักษณะงาน (Job Attributes), ค่าตอบแทนและความก้าวหน้า (Reward & Career), การดูแลพนักงานและวัฒนธรรมองค์กร (People & Culture) และ ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) ทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนภายใต้ค่านิยมเดียวกันทั่วโลก ผ่าน Ajinomoto Group Way (AGW) ที่ยึดมั่นในการเคารพคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และแนวคิด Ajinomoto Group Creating Shared Value (ASV) ที่มุ่งสร้างคุณค่าร่วมกันทั้งภายในองค์กรและต่อสังคมในวงกว้าง
“รางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าแนวทางการบริหารที่ให้ความสำคัญกับ Well-being ของพนักงาน ความปลอดภัยทางความคิด และการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วม ได้รับการยอมรับจากคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง สำหรับอายิโนะโมะโต๊ะ การดูแลคนให้มีความสุขในการทำงาน คือจุดเริ่มต้นของการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับองค์กรและสังคม”
มร. อิชิโระ กล่าวทิ้งท้าย