CICC ร่วมกับจุฬาฯ เตรียมจัดเสวนาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนไทย-จีน “พลังแห่งคนรุ่นใหม่ฯ”

สำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน (The State Council Information Office) สำนักงานสื่อระหว่างทวีปแห่งประเทศจีน (China Intercontinental Communication Center : CICC ) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมจัดงานโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนไทย-จีน “พลังแห่งคนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ไร้พรมแดน” ขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2569 ณ ห้อง210-211 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน และ "50 ปีทองแห่งมิตรภาพไทย-จีน” ซึ่งผู้นำของทั้งสองประเทศได้ร่วมกันประกาศการสร้างประชาคมร่วมอนาคตไทย-จีน ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและมนุษยธรรมระหว่างเยาวชน
โดยในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายหลี่ เหมียน ผู้อำนวยการศูนย์การสื่อสารต่างประเทศ สำนักงานสื่อสารระหว่างทวีปแห่งประเทศจีน สำนักสารนิเทศคณะรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมแขกผู้มีเกียรติให้เกียรติร่วมเปิดงานในวันที่ 14 มกราคม 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง 210-211 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กิจกรรมภายในงานวันที่ 14 มกราคม 2569 มีการจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงทางวัฒนธรรม และกิจกรรมเสวนา 3 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 1.การสืบทอด และนวัตกรรมวัฒนธรรมดั้งเดิม 2 .ความร่วมมือและการปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมในการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศด้านวัฒนธรรม 3 .การเป็นศูนย์กลางของคนรุ่นใหม่ในการเผยแพร่วัฒนธรรมโลก
และปิดท้ายด้วย กิจกรรม คํ่าคืนแห่งวัฒนธรรม การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และประกาศแผนโครงการเดินทางเยือนประเทศจีนของสื่อและเยาวชนรุ่นใหม่ชาวไทย ในปี2569
สำหรับกิจกรรมวันที่ 15-16 มกราคม 2569 โครงการฯเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมนิทรรศการประติมากรรมร่วมสมัยและผลงานจากภูมิปัญญาด้านงานศิลปะของไทย-จีน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย