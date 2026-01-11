BMW เดินหน้าหนุนการศึกษาไทย ผ่าน 2 โครงการหลัก สร้างคนคุณภาพเชื่อมอุตฯ–สังคมระยะยาว

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ตอกย้ำบทบาทองค์กรยานยนต์ระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เดินหน้าขับเคลื่อนพันธกิจด้านการศึกษาและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ ผ่าน 2 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการ BMW Service Apprentice Programme และโครงการ BRIDGE. Educating Young People for Tomorrow Today ภายใต้ความร่วมมือกับ UNICEF มุ่งสร้างห่วงโซ่การพัฒนาทักษะเยาวชนไทยตั้งแต่ระดับพื้นฐาน พร้อมเชื่อมต่อโอกาสการจ้างงานจริง มุ่งสร้างผลลัพธ์ระยะยาวต่อทั้งตัวเยาวชน อุตสาหกรรม และสังคมโดยรวม
มร. เรเน่ แกร์ฮาร์ด ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ระบุว่า การศึกษาเป็นหนึ่งในเสาหลักของกลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัท โดยทั้งสองโครงการหลักทำงานเกื้อหนุนกันเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นและสร้างเส้นทางสู่อาชีพให้แก่เยาวชนไทยอย่างเป็นระบบ ได้แก่ โครงการ BMWService
Apprentice Programme และโครงการ
BRIDGE.
Educating Young People for Tomorrow Today ในความร่วมมือกับ UNICEF ทั้งสองโครงการมีบทบาทร่วมกันในการสร้างห่วงโซ่การพัฒนาบุคลากรอย่างครบวงจร
ตั้งแต่การวางรากฐานทักษะ STEM ในระดับต้น
การเตรียมความพร้อมด้านอาชีวศึกษา ไปจนถึงการเชื่อมต่อกับโอกาสการจ้างงานจริงในอุตสาหกรรมยานยนต์และเทคโนโลยีของประเทศไทยที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
๐ ปั้นแรงงานสายอาชีพตามมาตรฐานเยอรมนี
โครงการ BMW Service Apprentice Programme เป็นหนึ่งในโครงการหลักภายใต้กรอบ German-Thai Dual Excellence Education (GTDEE) ซึ่งบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2555 โดยนำระบบการศึกษาทวิภาคีตามมาตรฐานเยอรมนี มาผสานการเรียนภาคทฤษฎีเข้ากับการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ
โครงการฯ พัฒนาร่วมกับหอการค้าเยอรมัน–ไทย และเครือข่ายผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ พร้อมมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนและการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมของบีเอ็มดับเบิลยู โดยตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 282 คน และมากกว่าร้อยละ 76 ได้เข้าทำงานต่อกับผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ สะท้อนถึงประสิทธิผลของโครงการในการพัฒนาบุคลากรที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานจริง
ผู้เข้าร่วมโครงการใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 ปี และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานระบบทวิภาคีของเยอรมนี ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมโอกาสในการเข้าสู่เส้นทางการจ้างงานโดยตรง
ปัจจุบัน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ทำงานร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว และวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการผลิตกำลังคนสายยานยนต์ในประเทศ
ต่ออายุความร่วมมือ
“จิตรลดา”
ยกระดับอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
หนึ่งในความร่วมมือสำคัญคือ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นสถาบันที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
โดยในเดือนกันยายน พ.ศ.2568
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ได้ลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันฯ
เป็นระยะเวลา3 ปี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนอย่างเป็นระบบ
ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นการเชื่อมโยงทักษะของผู้เรียนเข้ากับความต้องการของอุตสาหกรรม
ผ่านโครงการฝึกงานและการศึกษาระบบทวิภาคี การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกับเทคโนโลยีขั้นสูงของบีเอ็มดับเบิลยู
รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับโลกการทำงาน
โดยบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการสนับสนุงนอุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐานอุตสาหกรรม
เพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา
นอกจากนี้
ความร่วมมือยังครอบคลุมถึงการสร้างเส้นทางสำหรับนักศึกษาศักยภาพสูงเข้าสู่กระบวนการสรรหาบุคลากรของบีเอ็มดับเบิลยู
กรุ๊ป ประเทศไทย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญของบีเอ็มดับเบิลและคณาจารย์ของสถาบัน
ตลอดจนการทำงานร่วมกันด้านการสรรหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกบุคลากรสำหรับการฝึกงานและการจ้างงานในอนาคต
๐ ผนึก UNICEF เสริม STEM ลดช่องว่างการศึกษา
นอกจากนี้ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ยังร่วมมือกับ UNICEF ภายใต้โครงการระดับโลก BRIDGE – Educating Young People for Tomorrow, Today ซึ่งดำเนินงานในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย โดยมีเป้าหมายขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มและพื้นที่ที่ขาดโอกาส
โครงการมุ่งพัฒนาทักษะด้าน STEM ทักษะชีวิต และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับอาชีพแห่งอนาคต ควบคู่กับการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลและการคิดเชิงแก้ปัญหา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาต่อหรือการจ้างงานในระยะยาว และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
๐ การศึกษาคือการลงทุนระยะยาวของความยั่งยืน
ข้อมูลการวิเคราะห์ของ UNICEF จากผลการประเมิน PISA ชี้ให้เห็นว่า ว่า นักเรียนไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติในทุกด้าน
ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ขณะเดียวกัน
แม้ผลคะแนนเฉลี่ยของประเทศในกลุ่ม OECD จะลดลงเช่นกัน
แต่ประเทศไทยมีอัตราการลดลงที่รุนแรงกว่า สะท้อนถึงความท้าทายเชิงโครงสร้างในระบบการศึกษา ทั้งด้านทรัพยากร บุคลากร และการดูแลนักเรียนกลุ่มเปราะบาง
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มองว่า การลงทุนด้านการศึกษาไม่เพียงช่วยพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะที่ใช้ได้จริงและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและระบบดิจิทัล แต่ยังเป็นการวางรากฐานสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
ทั้งสองโครงการจึงไม่เพียงตอบโจทย์การร่วมขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทยและการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงภาคเอกชน การศึกษา และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว ./