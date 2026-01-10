เช้านี้ หนาวสุดที่อุ้มผาง 7°C อุตุฯ ยันหนาวต่อเนื่องถึง 13 ม.ค.

🛰️กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศเช้าวันนี้ (10 ม.ค. 69) พบอุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 7.0 องศาเซลเซียส ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดสุดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วัดได้ 15.6 องศาเซลเซียส ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ส่วนอุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทย เมื่อวานนี้ (9 ม.ค. 69) วัดได้ 33.5 องศาเซลเซียส ที่ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ขณะที่อุณหภูมิสูงสุดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วัดได้ 29.9 องศาเซลเซียส ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
พยากรณ์อากาศใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า
ตอนบนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คงมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องจนถึงวันที่ 13 ม.ค.69 โดยภาคใต้ตอนบน ได้รับอิทธิพลของอากาศหนาวด้วย แต่ภาคใต้ตอนล่างกลับยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ด้านสถานการณ์ฝุ่นละอองและหมอกควัน ตอนบนภาคเหนือพบมีการสะสมเนื่องจากมีการระบายอากาศต่ำ
ประเทศไทยตอนบน : ยังคงมีอากาศหนาวเย็น เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง รวมทั้งให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรง
⛈ภาคใต้มีฝนลดลง : แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย
😷สถานการณ์ฝุ่นละออง : ในระยะนี้ ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลาง เนื่องจากมีการระบายอากาศต่ำ
พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า: ในช่วงวันที่ 10 – 12 ม.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง ส่วนภาคใต้มีอากาศเย็น เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ภาคใต้ตอนบน และทะเลจีนใต้
ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 13 – 16 ม.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง
สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาคตลอดช่วง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน
ในช่วงวันที่ 11 – 15 ม.ค. 69 คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามัน มีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ข้อควรระวัง :
ช่วงวันที่ 10 – 12 ม.ค. 69 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่อง รวมทั้งระวังอันตรายจากอัคคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรง สำหรับประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง
ส่วนในช่วงวันที่ 13 – 15 ม.ค. 69 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย