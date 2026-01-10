แบงก์กรุงเทพ ฉลองวันเด็กปี 69 จัดทำสมุด “น้องจุด” พร้อมสาระสนุก ๆ สร้างแรงบันดาลใจเด็กไทยรุ่นใหม่ รักษ์โลก รักการออม

ฉลองวันเด็กแห่งชาติ!! ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ และ นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนธนาคารส่งมอบสมุด “น้องจุด” ในธีม “น้องจุดแยกขยะ” จำนวน 150,000 เล่ม และดินสอดำลายไม้ไส้ 2B พิมพ์ตราสัญลักษณ์ธนาคารกรุงเทพ จำนวน 75,000 แท่ง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ ผ่านสาขาของธนาคารกรุงเทพ รวม 727 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี โรงเรียนที่ได้รับบริจาคอาคารเรียนจากธนาคารกรุงเทพ และโรงเรียนที่ได้รับการบูรณะ โดย มูลนิธิพลังน้ำใจไทยหลังจากประสบภัยพิบัติ กว่า 250 โรงเรียน ตลอดจนมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ศูนย์นันทนาการ ห้องสมุด และโรงเรียนต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนเข้ามา จำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 1,200 แห่ง
ธนาคารกรุงเทพ ตอกย้ำบทบาทความเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ที่มุ่งสร้างความตระหนักรู้อย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยในสมุดน้องจุดได้สอดแทรกเกร็ดความรู้เรื่องการแยกขยะให้ถูกต้องแบบง่าย ๆ พร้อมเคล็ดลับการออมเงิน และวางแผนการใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงินที่ดีเพื่ออนาคต ขณะเดียวกันยังได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการผลิต โดยเลือกใช้กระดาษ Green Series ที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานฉลากเขียว ทำให้ลดการใช้ไม้ใหม่ได้ถึง 329 ต้น ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ได้ถึง 27 ตันคาร์บอนต่อปี ลดการใช้น้ำได้ถึง 50,018 ลิตร ลดการใช้พลังงานไอน้ำได้ถึง 10 ตัน และลดการใช้พลังงานทั้งหมดถึง 1,170 กิโลวัตต์-ชั่วโมง เช่นเดียวกับดินสอดำลายไม้ไส้ 2B ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี Breakage-resistant ไส้ไม่หักง่าย ได้มาตรฐาน EN71/3 ผ่านการรับรองคุณภาพจากยุโรป ไม่มีสีหรือสารเคลือบผิวภายนอก ลดการใช้สารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ จึงปลอดภัยต่อเด็ก เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน และสิ่งแวดล้อม./