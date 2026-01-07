คาลเท็กซ์ ส่งต่อพลังใจ มอบบัตรเติมน้ำมัน หนุน รพ. หาดใหญ่ ฟื้นฟูหลังวิกฤตน้ำท่วมสงขลา

คาลเท็กซ์ โดย บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัทในเครือของ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC และเป็นผู้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้ชื่อคาลเท็กซ์ในประเทศไทย นำโดย นายสัญญา สายอ๋อง ผู้จัดการภาคฝ่ายธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและธุรกิจบัตร (กลาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ลงพื้นที่ส่งมอบบัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ สตาร์แคช (StarCash) มูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ นายแพทย์วิโรจน์ โยมเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) เพื่อสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูและการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ภายหลังจังหวัดสงขลาประสบสถานการณ์น้ำท่วมอย่างหนักในหลายพื้นที่ ซึ่งความช่วยเหลือดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการขนส่งจำเป็นของโรงพยาบาล ให้สามารถกลับมาดำเนินภารกิจดูแลผู้ป่วยและประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อเร็ว ๆ นี้